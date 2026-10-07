Xác định thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2030: Tuyển Việt Nam thêm cơ hội đi tiếp

Theo kế hoạch, vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027. Trong đó, vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đội phải dự vòng loại thứ nhất và đội vào thẳng vòng loại thứ hai.

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng không phải dự vòng loại thứ nhất World Cup 2030.

Vòng loại thứ nhất dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027 với sự góp mặt của 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46 ở châu Á, dựa trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất. Các đội này sẽ được chia thành 10 cặp và thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về.

Sau hai lượt trận, 10 đội giành chiến thắng sẽ có vé bước vào vòng loại thứ hai.

Tại vòng loại thứ hai, 10 đội vượt qua vòng đầu tiên sẽ kết hợp với 26 đội có thứ hạng cao nhất châu Á, tạo thành 36 đội.

Các đội sau đó được chia thành 9 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu để lựa chọn những đại diện xuất sắc nhất bước tiếp.

Theo kế hoạch hiện tại, vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028.

Tại đây, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng loại thứ ba. Như vậy, sau vòng loại thứ hai, số đội còn lại trong cuộc đua sẽ được rút xuống còn 18.

Một yếu tố quan trọng khác là thứ hạng FIFA sẽ được sử dụng để chia các nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm.

Điều này đồng nghĩa những đội có thứ hạng tốt sẽ có nhiều lợi thế hơn khi được xếp vào các nhóm hạt giống cao. Ngược lại, những đội có thứ hạng thấp hơn có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó khi phải gặp nhiều đối thủ mạnh.

Với đội tuyển Việt Nam, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 99 thế giới và xếp thứ 17 tại châu Á. Với vị trí này, đoàn quân áo đỏ nằm trong nhóm 26 đội có thứ hạng cao nhất châu lục và không phải thi đấu vòng loại thứ nhất.

Do đó, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2030 từ vòng loại thứ hai, dự kiến vào tháng 9/2027.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, một số đội tuyển khác cũng đang nằm trong nhóm có khả năng vào thẳng vòng loại thứ hai gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup.

Đối với tuyển Việt Nam, việc đứng thứ 17 châu Á đồng nghĩa đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang có vị trí tương đối an toàn để vào thẳng vòng loại thứ hai.

Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn trong thời gian tới của đội là tiếp tục cải thiện thứ hạng FIFA để có lợi thế khi phân nhóm hạt giống.

Nếu giữ được vị trí tốt, Việt Nam có cơ hội được xếp vào nhóm hạt giống cao hơn trong lễ bốc thăm vòng loại thứ hai. Điều này có thể giúp đội bóng áo đỏ tránh phải gặp quá nhiều đối thủ hàng đầu châu Á ngay từ vòng bảng.

Sau vòng loại thứ hai, 18 đội giành quyền đi tiếp sẽ bước vào vòng loại thứ ba. Ở giai đoạn này, các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 6 đội.

Vòng loại thứ ba dự kiến diễn ra từ tháng 6/2028 đến tháng 6/2029. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2030 của các đội tuyển châu Á.

Theo phương án hiện tại, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup. Như vậy, 6 suất đầu tiên của châu Á sẽ được xác định từ vòng đấu này.

Ba đội xếp thứ ba cùng với đội đứng thứ tư có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng play-off để tranh 2 suất còn lại của châu Á và 1 suất dự play-off liên lục địa.