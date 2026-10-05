Xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM các dự án khai thác khoáng sản. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn số 1244/BNNMT-MT gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, về việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án khai thác khoáng sản.

Trước đó, ngày 4/9/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP trên và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Theo chức năng, trách nhiệm quản lý, điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 của Quốc hội) quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác đối với khoáng sản nhóm I."

Các loại khoáng sản nhóm I, bao gồm: Các kim loại hoặc khoáng sản, khoáng vật chứa kim loại như titan, niken, đồng, coban, chì, kẽm, vàng, bạc, crôm, sắt, mangan, thiếc, wolfram, antimon, molipden, thuỷ ngân, palatin, liti, silic, natri, bari, rubidi, cesi, urani, thori, radi, scandi, vanadi; boxít, đất hiếm; các loại đá quý, đá bán quý như kim cương, emerald, ruby, saphia, granat (garnet), jadeit (jadeite), lazurit, nephrit (nephrite), opal, peridot, spinel, tektit (thiên thạch), thạch anh, topaz, tourmalin, zicron, alexandrit, tanzanit, actinolot, andaluzit, azurit, charoit, diopsit, mã não, jasper, gỗ hoá thạch...

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đã liệt kê cụ thể các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng quy định tại luật và các nghị định được chuyển sang Bộ Công Thương thực hiện, trong đó có nhiệm vụ quy định tại Luật Địa chất và Khoáng sản. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản kể từ ngày 15/9/2026.

Vừa qua, ngày 30/6/2026, bộ cũng đã ban hành Công văn số 7046/BNNMT-MT gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đối với dự án chỉ thuộc trường hợp quy định tại Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong trường hợp này, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án theo quy định tại khoản 2 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương thông tin đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo tháo gỡ./.