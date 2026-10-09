Xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026 và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, theo chức năng, trách nhiệm quản lý, điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 của Quốc hội) quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác đối với khoáng sản nhóm I.

Các loại khoáng sản nhóm I, bao gồm: các kim loại hoặc khoáng sản, khoáng vật chứa kim loại như titan, niken, đồng, coban, chì, kẽm, vàng, bạc...

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đã liệt kê cụ thể các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng quy định tại luật và các nghị định được chuyển sang Bộ Công Thương thực hiện. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không còn có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản kể từ ngày 15/9/2026.

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đối với dự án chỉ thuộc trường hợp quy định tại Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án.