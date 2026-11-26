Năm 2026, thành phố Hà Nội duy trì được đà tăng trưởng cao, có cơ sở để hướng tới mức tăng trưởng hai chữ số. Đây là sự khẳng định năng lực và nỗ lực bứt phá của Thủ đô. Với quy mô kinh tế lớn, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Hà Nội đều đóng góp đáng kể vào kết quả chung của cả nước. Đáng chú ý, kết quả ấy không chỉ đến từ điều kiện khách quan, mà còn từ sự chuyển biến trong tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Hà Nội đã chuyển mạnh sang tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chủ động, quyết liệt, tập trung tháo gỡ những khâu yếu, việc khó; ưu tiên nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm có sức lan tỏa và giá trị thúc đẩy phát triển. Hiệu quả công việc được lấy làm thước đo, trong đó sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí quan trọng hàng đầu.

Thành phố không chỉ thực hiện nguyên tắc “6 rõ, 1 đầu mối xuyên suốt” trong phân công nhiệm vụ, mà còn gắn kết quả công việc với thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ. Những cán bộ thiếu trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả được kịp thời thay thế; đồng thời, cán bộ có năng lực được điều động tăng cường cho những lĩnh vực mới, khó và địa bàn phức tạp.

Sự chuyển biến ấy càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh những vấn đề lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa nêu tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 25-11. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, ngay sau khi Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết, Chính phủ và các bộ, ngành phải kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn; các địa phương phải bố trí nhân lực, kinh phí để triển khai những nhiệm vụ được giao ngay trong năm 2027. Quyết sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống. Điều cử tri và nhân dân quan tâm không chỉ là việc ban hành chính sách, mà quan trọng hơn là hiệu quả thực thi.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra 4 vấn đề để thành phố cùng suy nghĩ, cử tri và nhân dân cùng giám sát. Đó là: Thủ đô phải mở ra cơ hội phát triển cho cả vùng; đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh quốc gia bằng tri thức, công nghệ và sáng tạo; bảo đảm mỗi bước phát triển gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân và gìn giữ các giá trị truyền thống; đồng thời, quyền chủ động càng lớn thì trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý đất đai, ngân sách càng cao.

Những chỉ đạo đó đặt ra yêu cầu Hà Nội không chỉ phát triển vì chính mình, mà còn phải kiến tạo động lực cho cả vùng và đất nước. Trách nhiệm lớn lao ấy đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của các cấp, ngành và từng cán bộ, đảng viên Thủ đô.

Từ bài học năm 2026 và những yêu cầu đặt ra, thông điệp hành động cho năm 2027 đã rõ: Phải chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, tạo đột phá ngay từ đầu năm. Không chờ đợi, không để xảy ra độ trễ. Những nhiệm vụ tạo chuyển biến trong năm 2027 phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ chính sách, nguồn lực, nhân lực đến phương án tổ chức thực hiện. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự trả lời câu hỏi: Việc được giao đã có người phụ trách, kinh phí, lộ trình và thời hạn hoàn thành cụ thể hay chưa? Nếu chưa, phải chủ động tháo gỡ và giải quyết dứt điểm.

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là dịp quan trọng để thống nhất nhận thức, quyết tâm và hành động. Trên nền tảng những chuyển biến trong năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy năng lực tổ chức thực hiện, cụ thể hóa quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất, hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và có chất lượng trong năm 2027. Điều quan trọng là phải bắt đầu ngay từ hôm nay, bằng tinh thần hành động trách nhiệm, quyết liệt và không để bất kỳ độ trễ nào cản bước phát triển.