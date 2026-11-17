Ông H. (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan Công an, ông T.T.H thừa nhận, chiều tối 13-11 đã điều khiển xe ô-tô con BKS 76A-22.xx9 lưu thông đến Km1051+100 Quốc lộ 1 (địa phận xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) đã va chạm với xe mô-tô đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, người điều khiển xe mô-tô là chị C.T.T.L. (1996) bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, ông H. không dừng lại mà rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân, không đến trình báo ngay với cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

T.ANH