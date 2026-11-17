Xác định tài xế gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân
Ngày 16-11, Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xác định người điều khiển xe ô-tô con màu trắng gây TNGT làm 1 phụ nữ bị thương rồi bỏ chạy khỏi hiện trường là ông T.T.H (1979, trú phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi).
Tại cơ quan Công an, ông T.T.H thừa nhận, chiều tối 13-11 đã điều khiển xe ô-tô con BKS 76A-22.xx9 lưu thông đến Km1051+100 Quốc lộ 1 (địa phận xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) đã va chạm với xe mô-tô đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, người điều khiển xe mô-tô là chị C.T.T.L. (1996) bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, ông H. không dừng lại mà rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân, không đến trình báo ngay với cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.
T.ANH
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xac-dinh-tai-xe-gay-tai-nan-roi-bo-mac-nan-nhan-post361123.html