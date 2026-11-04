Xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực đất đai

Sáng 4/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên giải trình, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 248.530 hồ sơ đất đai, đã giải quyết 224.940 hồ sơ (đạt 90,5%). Đây là nỗ lực lớn trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức vận hành ở cơ sở có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, tại cấp xã và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực còn trên 2.050 hồ sơ trễ hạn; gần 18.000 hồ sơ đang giải quyết (trong đó, trên 280 hồ sơ đã quá thời hạn; khoảng 3.832 hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện giấy tờ).

Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ rà soát chung sang xử lý cụ thể từng hồ sơ, xác định rõ vướng mắc ở đâu, nguyên nhân do quy trình, thành phần giấy tờ hay trách nhiệm của cán bộ, đơn vị nào.

Các địa phương có lượng hồ sơ tồn đọng lớn như các xã: Châu Thới, Gành Hào, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Mỹ, Sông Đốc và Xã Trần Văn Thời, cùng các phường: Bạc Liêu, Giá Rai, An Xuyên được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, phân loại rõ ràng và ưu tiên giải quyết ngay những trường hợp đủ điều kiện.

Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn những bất cập trong quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan liên quan.

Về phía cơ quan quản lý, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định: Sở sẽ tập trung rà soát từng hồ sơ, đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân để xảy ra tình trạng trễ hạn, yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm công vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục trong 10 ngày tới.

“Đất đai là nguồn lực quan trọng của mỗi gia đình, doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này cũng chính là góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục.

Không chỉ giải quyết hồ sơ tồn đọng, phiên giải trình còn đặt ra yêu cầu về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chấm dứt tình trạng “cò” thủ tục, kiên quyết không để người dân phải qua trung gian để giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan công quyền. Mỗi hồ sơ cần được hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc để người dân phải đi lại bổ sung giấy tờ nhiều lần gây tốn kém thời gian và chi phí.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều yêu cầu các ngành, địa phương nhìn thẳng hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc.

Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là lấy quyền lợi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết TTHC, đồng chí Phạm Văn Thiều yêu cầu, trong 2 tháng cuối năm 2026 phải tạo chuyển biến rõ rệt trong xử lý hồ sơ tồn đọng, để bước sang năm 2027 tiếp tục chuẩn hoá quy trình, hạn chế phát sinh hồ sơ trễ hạn mới.

“Cán bộ làm tốt cần được biểu dương, khen thưởng; ngược lại, các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm”, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo./.