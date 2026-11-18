Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố bản tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình đối với dự thảo thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các địa phương là quy định quyền tham gia giám sát bữa ăn bán trú của cha mẹ học sinh. Theo dự thảo, phụ huynh được tham gia giám sát nhưng hoạt động này không được cản trở quy trình tổ chức bữa ăn và hoạt động giáo dục của nhà trường.

Góp ý về nội dung trên, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề nghị Bộ hướng dẫn cụ thể hình thức, nội dung và cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Theo địa phương, việc giám sát phải bảo đảm công khai, minh bạch nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, quy trình chế biến, phục vụ và các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Sở GD&ĐT Điện Biên cũng đề nghị làm rõ cơ chế để phụ huynh tham gia giám sát mà không gây xáo trộn hoạt động của trường. Đặc biệt, địa phương kiến nghị bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan đến chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh định kỳ.

Những góp ý này cho thấy bên cạnh việc trao quyền giám sát cho phụ huynh, các địa phương muốn có quy định đủ cụ thể để hoạt động này đi vào thực chất, tránh tình trạng có quyền nhưng thiếu cơ chế thực hiện.

Không chỉ quan tâm đến quyền giám sát của phụ huynh, các địa phương còn đặt vấn đề phân định trách nhiệm giữa nhà trường, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà cung cấp và doanh nghiệp cung cấp suất ăn. Ảnh: Quang Hùng

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị Bộ làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục tương ứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hình thức tổ chức bữa ăn. Đồng thời, cần phân định cụ thể trách nhiệm giữa nhà trường, cơ quan thực hiện lựa chọn, ký kết hợp đồng và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đáng chú ý, địa phương này đề nghị có quy định rõ về việc xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm do lỗi của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo kiến nghị của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trách nhiệm của các bên cần được xác định căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm kiểm tra, giám sát và các quy định pháp luật liên quan. Việc này nhằm tránh quy trách nhiệm không phù hợp đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định.

Tiếp thu ý kiến, Bộ GD&ĐT cho biết đã điều chỉnh dự thảo nhằm bảo đảm tính thống nhất về trách nhiệm của từng chủ thể.

Một vấn đề khác được Sở GD&ĐT Hải Phòng đề cập là quy trình giao nhận và lưu mẫu thức ăn tại các điểm trường, phân hiệu.

Địa phương đề nghị Bộ hướng dẫn cụ thể việc lưu mẫu đối với trường có nhiều điểm trường, phân hiệu, trong đó làm rõ mẫu thức ăn phải được lưu tại từng điểm hay tập trung tại trường chính. Cùng với đó là quy định về tiêu chuẩn trang thiết bị, tủ lưu mẫu, trách nhiệm trang bị, nguồn kinh phí và thời gian tối đa từ khi hoàn thành chế biến đến khi thức ăn được phục vụ học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, những nội dung này cần được làm rõ để xác định ranh giới trách nhiệm pháp lý giữa đơn vị vận chuyển suất ăn và nhà trường tiếp nhận, đồng thời bảo đảm khả năng kiểm soát chất lượng thực phẩm và truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Phản hồi kiến nghị, Bộ GD&ĐT cho biết đã điều chỉnh theo hướng việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn phải được thực hiện tại cả phân hiệu, điểm trường.

Đối với tiêu chuẩn trang thiết bị và thời gian giao thức ăn, Bộ cho biết các nội dung này được thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Như vậy, cùng với việc bổ sung quyền tham gia giám sát của cha mẹ học sinh, dự thảo thông tư đang được hoàn thiện theo hướng xác định rõ hơn trách nhiệm của từng bên trong tổ chức bữa ăn bán trú. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tăng tính công khai, minh bạch và kiểm soát chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn cho học sinh.