Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Ngày 22-11, tại phường An Khê, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc với 11 xã, phường gồm: An Khê, An Bình, Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026; đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án và kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của các xã, phường đạt nhiều kết quả quan trọng. Các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; thu ngân sách vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo yêu cầu.

Chủ tịch UBND phường An Khê Đặng Quốc Hoài Huy cho hay, năm 2027, địa phương sẽ tập trung thu hút các dự án du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và các dự án mang tính động lực để đẩy mạnh tăng trưởng. Ảnh Nguyễn Hân

Ước thực hiện cả năm 2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm của các địa phương đạt từ 7,3-11%. Cụ thể, phường An Khê ước đạt 11%; phường An Bình 10,06%; xã Đak Pơ 9,61%; xã Cửu An 9,57%; xã Đak Rong 9,07%; xã Tơ Tung 8,83%; xã Krong 8,74%; xã Kông Bơ La 8,32%; xã Sơn Lang 7,98%; xã Kbang 7,94% và xã Ya Hội 7,3%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2027, các xã, phường đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhiều địa phương phấn đấu đạt mức 2 con số. Trong đó, phường An Khê phấn đấu đạt 13,99%; phường An Bình 11,78%; xã Đak Pơ 11,68%; xã Cửu An 10,12%; xã Ya Hội 10%; xã Đak Rong 9,25%; xã Tơ Tung 9,1%; xã Krong 8,74%; xã Kbang 8,7%; xã Kông Bơ La 8,43% và xã Sơn Lang 8,38%.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức đề nghị các xã rà soát các tiềm năng, lợi thế, dư địa để xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 đảm bảo tính khả thi cao. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo kịch bản tăng trưởng và đề xuất nhiều định hướng trọng tâm nhằm tạo đột phá trong năm tới.

Gợi mở cho phường An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, địa phương có lợi thế đặc biệt khi nằm ở vị trí kết nối giữa Quy Nhơn và Pleiku. Do đó, cần tập trung phát triển theo hướng đô thị - dịch vụ, lấy chiều sâu lịch sử - văn hóa làm nền tảng phát triển dịch vụ.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu đề nghị các xã, phường rà soát, xây dựng danh mục cụ thể các dự án thu hút đầu tư năm 2027. Ảnh: Nguyễn Hân

Đối với phường An Bình, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, địa phương cần tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, nâng cao năng suất các nhà máy hiện có, phát triển công nghiệp chế biến nông sản và hình thành trung tâm đầu mối rau, củ, quả.

Bên cạnh đó, địa phương cần kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao với thương mại, dịch vụ, du lịch để xây dựng trung tâm giao thương; đồng thời tập trung phát triển các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển các dự án dịch vụ, đô thị, thương mại khu vực dọc sông Ba.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền 11 xã, phường khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành và tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, về thực hiện chỉ tiêu năm 2026, các địa phương cần tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu gồm: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người.

Về xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã, phường khẩn trương nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, dư địa của từng địa bàn để xây dựng kịch bản phát triển chi tiết.

Trong đó, trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng, thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn, nuôi trồng thủy sản và tổng rà soát diện tích rừng trồng để phát triển trồng rừng gỗ lớn, dược liệu dưới tán rừng, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân.

Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, các địa phương cần chú trọng quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến sâu theo vùng nguyên liệu, năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với lịch sử, văn hóa, sinh thái và duy trì tổ chức các sự kiện văn hóa - thương mại định kỳ. Hằng tháng tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm An Khê, Kbang và hằng quý tại các xã còn lại nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính và công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đánh giá hiệu quả công việc qua KPI.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu; chủ động rà soát, bố trí lại cán bộ bảo đảm đúng người, đúng chuyên môn, kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu năng lực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Ngay sau buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy, UBND 11 xã, phường khẩn trương họp bàn, thống nhất, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng cụ thể, rõ ràng, có thể đo đếm và kiểm tra tiến độ.

Trên cơ sở đó, các xã, phường xác định rõ từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án, nguồn lực và giải pháp thực hiện báo cáo qua Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.