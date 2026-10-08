Xác định rõ những vướng mắc pháp lý có tính hệ thống, liên ngành

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Ngày 7/10, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp trao đổi, thảo luận về các nội dung cần hoàn thiện, đánh giá chuyên sâu tại báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật Hồ Quang Huy, tổ phó tổ giúp việc ban chỉ đạo cho biết cuộc họp vừa nhằm làm việc, vừa triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của ban chỉ đạo.

Theo ông Hồ Quang Huy, hiện nay vẫn cho thấy việc rà soát mới chủ yếu được thực hiện ở góc độ từng Bộ, ngành và từng văn bản, chưa có tính hệ thống. Tình trạng này có thể dẫn đến việc xử lý văn bản này nhưng lại vướng ở văn bản khác, đồng thời gây lúng túng trong quá trình thiết kế chính sách.

Vì vậy, yêu cầu đối với đợt tổng rà soát lần này không chỉ là kiểm kê, xác định các vấn đề của từng bộ, ngành mà phải nhìn nhận ở góc độ hệ thống.

Ông Hồ Quang Huy cho biết thêm Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng một báo cáo chung để xác định đâu là những điểm nghẽn mang tính hệ thống và phương án xử lý ở các Bộ, ngành.

Ông đề nghị các Bộ, ngành nhìn một cách khách quan từ hoạt động quản lý nhà nước của mình để chỉ ra những vấn đề mang tính liên ngành mà Bộ, ngành đang phải tập trung giải quyết nhưng còn vướng mắc với các lĩnh vực khác có liên quan.

Với hơn 45.000 văn bản đã bước đầu được rà soát từ Trung ương đến địa phương, bên cạnh việc xác định các văn bản cần xử lý, lần này cần có sự sàng lọc mang tính định tính cao hơn, tập trung nhận diện những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong quá trình rà soát, Bộ không chỉ căn cứ đề xuất của các đơn vị mà còn rà lại các điểm nghẽn, kiến nghị của cử tri và những nội dung được các cơ quan khác chuyển đến.

So với kết quả trước ngày 30/6, số văn bản thuộc diện rà soát của Bộ đã giảm từ 933 xuống còn 770 văn bản; số văn bản đề xuất xử lý giảm từ 413 xuống còn 346 văn bản. Theo đại diện Bộ, việc vừa rà soát, vừa xử lý trong quá trình thực hiện giúp tiếp tục sàng lọc các vấn đề thực sự cần điều chỉnh, sửa đổi.

Từ thực tiễn rà soát, đại diện Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục soi chiếu giữa các luật để xử lý những nội dung chưa đồng bộ.

Đáng chú ý là các vấn đề liên quan đến đối tượng người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.

Hoặc quy định về bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai đối với đất thuê của Nhà nước trả tiền hằng năm; quy định về công chứng hợp đồng giữa Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở. Cũng như việc rà soát khoản 7 Điều 51 Luật Đầu tư nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Kinh doanh bất động sản dẫn chiếu sang Luật Đầu tư.

Các ý kiến cho thấy, nhiều vấn đề không thể được xử lý chỉ trong phạm vi một văn bản hoặc một lĩnh vực riêng lẻ, mà đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan ngay trong quá trình tổng rà soát.

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh việc xác định các nội dung mang tính liên ngành cần gắn với trách nhiệm tham gia của chính các Bộ, ngành có liên quan. Đơn vị chủ trì tổng rà soát cần lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, đồng thời các Bộ, ngành cũng phải chủ động rà soát những nội dung thuộc lĩnh vực của mình để cùng tham gia xử lý.

Bên cạnh việc nhận diện các điểm nghẽn, chất lượng báo cáo tổng rà soát tại địa phương cũng được đặt ra. Qua kiểm tra, đại diện Bộ Tài chính cho biết một số báo cáo của sở, ngành còn sơ sài, trong khi báo cáo ở cấp xã còn hạn chế hơn. Có trường hợp danh mục đề xuất xây dựng văn bản mới chưa gắn trực tiếp với kết quả tổng rà soát, một số chỉ tiêu chưa được rà soát đầy đủ.

Vì vậy, cần tăng trách nhiệm kiểm soát của UBND cấp tỉnh đối với báo cáo của cấp xã và đồng thời kiểm soát chất lượng báo cáo của các sở, ngành…