Xác định rõ mục tiêu, phù hợp năng lực

Anh Nguyễn Hoàng Anh, phường Lạng Giang.

5 năm làm việc ở nước ngoài (Hàn Quốc) giúp tôi tích lũy được vốn ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong làm việc trong môi trường công nghiệp. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy quyết định đi làm việc ở nước ngoài có thể mở ra cơ hội cải thiện kinh tế gia đình, nhưng để hành trình ấy đạt kết quả như mong muốn, người lao động cần chuẩn bị kỹ và xác định rõ mục tiêu của mình.

Trước khi xuất cảnh, điều mỗi người cần quan tâm không chỉ là thu nhập mà còn phải tìm hiểu kỹ công việc, điều kiện tuyển dụng, chi phí, thời hạn hợp đồng và môi trường sinh sống. Mỗi ngành nghề có đặc thù riêng; công việc phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Nếu chỉ nghe giới thiệu về mức lương mà chưa cân nhắc sức khỏe, khả năng học ngoại ngữ, điều kiện gia đình và năng lực của bản thân thì khi sang nước ngoài, người lao động có thể gặp khó khăn trong thích nghi.

Với những người có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, quyết định xuất cảnh thường gắn với kỳ vọng kiếm tiền để trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình. Bởi vậy, việc tìm hiểu thông tin qua đơn vị có trách nhiệm, đọc kỹ hợp đồng và hiểu rõ các khoản chi phí trước khi quyết định là rất cần thiết. Người lao động cũng cần xác định rằng làm việc ở nước ngoài đòi hỏi tuân thủ kỷ luật, tôn trọng quy định pháp luật của nước sở tại.

Trong quá trình làm việc, mỗi người cần chủ động học hỏi, thích ứng với yêu cầu công việc. Đồng thời, cần xác định mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị tốt cả về kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt, phải xây dựng ý thức kỷ luật tốt, luôn tuân thủ hợp đồng lao động. Đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là cơ hội kiếm thu nhập mà còn là quá trình người lao động rèn luyện bản thân. Sự chuẩn bị nghiêm túc sẽ giúp mỗi người tận dụng tốt hơn cơ hội mình lựa chọn.