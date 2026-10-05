Xác định rõ lộ trình, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu y tế

Dự Hội nghị có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và một số bệnh viện, cơ sở y tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của ngành Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước nâng lên.

Đến nay, 100% trạm y tế xã, phường có tối thiểu 4 bác sĩ làm việc. Toàn tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe sàng lọc cho 1.294.276 người, đạt 75,27%. Tính đến tháng 8-2026, có 1.654.340 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 96%.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không phát hiện ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh. Công tác phòng, chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì thường xuyên.

Giám đốc Sở Y tế Đặng Ngọc Huy phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn phát biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung như: Công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí; đào tạo, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã; giải pháp đưa bác sĩ về cơ sở...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu ngành Y tế rà soát toàn bộ các chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao và mục tiêu theo Nghị quyết số 72 liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đánh giá tiến độ, xác định rõ lộ trình, giải pháp để hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Về nguồn nhân lực, ngành cần phát huy lợi thế trên địa bàn có các bệnh viện tuyến Trung ương và trường đại học, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế. Đối với cơ sở vật chất, ngành Y tế cần rà soát tổng thể, xác định những nơi thực sự cần thiết để ưu tiên đầu tư, bảo đảm hiệu quả.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số ngành Y tế, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin về người dân, khám, chữa bệnh, thuốc, vật tư, trang thiết bị và phòng, chống dịch bệnh; phấn đấu năm 2026 đạt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí tối thiểu một lần và tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ phải được triển khai quyết liệt, có lộ trình, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và cơ sở y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.