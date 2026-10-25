Xác định rõ lộ trình, giải ngân vốn đầu tư xây dựng trường liên cấp

Tuy nhiên, việc bố trí và chuyển nguồn vốn phải gắn với khả năng thực hiện, tiến độ hoàn thành và hiệu quả đầu tư thực chất.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu thảo luận tại tổ.

Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tại Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, trong đó có nội dung “về việc cho phép chuyển nguồn tăng thu ngân sách trung ước năm 2025 còn lại để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền chưa sử dụng hết năm 2026 sang năm 2027”. Đại biểu Tráng A Dương đề nghị cần xem xét thận trọng.

Ông Dương cho rằng: Thứ nhất về căn cứ pháp lý và điều kiện chuyển nguồn. Theo hồ sơ ông Dương được nghiên cứu, chưa thấy có quy định hoặc nghị quyết của Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đối với nguồn vốn này. Vì vậy, ông Dương đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết và tính phù hợp của phương án chuyển nguồn, bảo đảm đúng quy định về quản lý ngân sách nhà nước.

Thứ hai, về tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành các dự án. Theo ông Dương, năm học 2026 - 2027 đã có 108 trường đi vào hoạt động trong giai đoạn một; 21 trường dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn hai và 19 trường tiếp tục được triển khai tại các địa bàn biên giới theo kế hoạch tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ tình hình giải ngân thực tế trong năm 2026, số vốn còn lại đề nghị chuyển nguồn, tiến độ thi công và khả năng hoàn thành từng nhóm trường. Đặc biệt, cần làm rõ nếu Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2027 thì 21 trường còn lại và các trường tiếp tục triển khai có bảo đảm tiến độ, đủ điều kiện đưa vào hoạt động theo kế hoạch, phục vụ năm học 2027 - 2028 hay không”, ông Tráng A Dương nêu ý kiến.

Thứ ba, về trách nhiệm và giải pháp tổ chức thực hiện, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ xác định rõ lộ trình giải ngân, tiến độ hoàn thành từng dự án, trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương; đồng thời có giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và cung ứng thiết bị, tránh tình trạng được phép chuyển nguồn nhưng dự án vẫn chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở xã Rờ Kơi tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

“Tôi cho rằng, đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục ở địa bàn biên giới. Tuy nhiên, việc bố trí và chuyển nguồn vốn phải gắn với khả năng thực hiện, tiến độ hoàn thành và hiệu quả đầu tư thực chất. Vì vậy, đề nghị Chính phủ giải trình đầy đủ căn cứ pháp lý, số liệu giải ngân và phương án tổ chức thực hiện trước khi Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm các trường được đầu tư thực sự hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào tại các xã biên giới”, đại biểu Tráng A Dương kiến nghị.

Mới đây, ngày 24/10/2026 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến Nghệ An kiểm tra tiến độ xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Môn Sơn và xã Anh Sơn. Tại đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ mang tri thức đến với trẻ em vùng biên giới mà còn là nơi gắn kết văn hóa, cộng đồng, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn do đường sá cách trở và điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung cao độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục còn lại đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn công trình.