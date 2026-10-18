Xác định rõ động lực tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Tập trung vào những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến chất lượng tăng trưởng

Phát biểu tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ đồng tình với các ý kiến trước đó; đồng thời, nhấn mạnh vai trò của Thủ đô Hà Nội đối với nền kinh tế. Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước, Hà Nội cần quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ của quý IV.

Từ thực tiễn phát triển của thành phố, đại biểu đề nghị tập trung vào những vấn đề có tác động trực tiếp đến chất lượng tăng trưởng, từ cơ cấu các ngành kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và bảo đảm sức mua của người dân.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Xuân Quý

Về cơ cấu tăng trưởng, đại biểu cho biết, khu vực dịch vụ tăng 6,15%, đóng góp vào mức tăng trưởng chung 9,88% - 9,85% theo số liệu được nêu trong bài phát biểu. Trong khi đó, giá trị tăng thêm của công nghiệp tăng 7,92%, thấp hơn kịch bản 8,27%. Đáng chú ý, xuất khẩu của khu vực trong nước tăng 2,9%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,9%.

Theo đại biểu, những con số này cho thấy cần nhìn nhận rõ hơn sự khác biệt về động lực tăng trưởng giữa các khu vực kinh tế. Trên cơ sở đó, thành phố cần xác định cụ thể danh mục ngành, doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ có khả năng tạo thêm giá trị trong quý IV, qua đó tập trung nguồn lực và giải pháp điều hành phù hợp.

Về đầu tư công, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cho biết, đến hết tháng 9, Hà Nội đã giải ngân trên 115.000 tỷ đồng, đạt 96,32% kế hoạch được nêu trong bài phát biểu. Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý tỷ lệ giải ngân sau khi điều chỉnh, tiết kiệm 5% còn khoảng 69%. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị thành phố tránh tình trạng giải ngân vốn nhưng chưa chuyển hóa tương xứng thành khối lượng xây lắp thực tế. Giải ngân không chỉ là vấn đề về tiến độ sử dụng vốn mà cần gắn với khả năng hoàn thành công trình, dự án và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

"Để thực hiện yêu cầu đó, thành phố cần rà soát cụ thể từng công trình, dự án; xác định rõ khối lượng có thể hoàn thành trước ngày 31/12, đồng thời chủ động phương án điều hành nguồn lực, từ thiết kế, tổ chức thi công đến huy động nhà thầu. Việc xác định rõ tiến độ và khả năng hoàn thành của từng dự án sẽ tạo cơ sở để thành phố điều hành nguồn vốn sát với thực tế, hạn chế tình trạng giải ngân nhưng khối lượng thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu", ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt phân tích.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Từ kinh nghiệm công tác tại cơ sở, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cho rằng những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không ít trường hợp bắt nguồn từ thủ tục kéo dài, mặt bằng sản xuất, chi phí đầu vào, khả năng tiếp cận thông tin và đơn hàng. Vì vậy, thành phố cần yêu cầu các sở, ngành phối hợp với xã, phường rà soát, lập danh sách những vấn đề có thể tháo gỡ ngay; xác định rõ đầu mối giải quyết và tiến độ cụ thể đối với từng nội dung.

Theo đại biểu, việc tháo gỡ khó khăn cần hướng trực tiếp vào những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, tạo điều kiện để các hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì và mở rộng, qua đó đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng của Thủ đô.

Các ĐBQH thành phố Hà Nội tham gia thảo luận Tổ 1. Ảnh: Xuân Quý

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, đại biểu đề nghị không chỉ đánh giá kết quả bằng tổng lượng khách đến Hà Nội mà cần quan tâm đến giá trị tăng thêm, mức chi tiêu của du khách và hiệu quả lưu trú.

"Cách tiếp cận này giúp đánh giá sát hơn hiệu quả kinh tế mà các hoạt động dịch vụ, du lịch mang lại, đồng thời tạo cơ sở để thành phố xác định những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao đóng góp của khu vực dịch vụ vào tăng trưởng chung", ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

Đề cập đến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cho biết, đến ngày 6/10, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 56% dự toán trên 9.000 tỷ đồng.

Theo đại biểu, điều quan trọng không chỉ là đẩy nhanh tiến độ giải ngân mà phải xác định rõ hiệu quả thực tế của các nhiệm vụ được đầu tư. Giải ngân không phải mục đích cuối cùng; mục tiêu cần hướng tới là tạo ra những giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Do đó, mỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cần gắn với sản phẩm có khả năng sử dụng thực tế, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và cải thiện năng suất. Việc đánh giá kết quả cần chú trọng những giá trị cụ thể mà các nhiệm vụ này mang lại, thay vì chỉ tập trung vào tiến độ giải ngân.

Đây cũng là cơ sở để thành phố nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm các khoản đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thực sự đóng góp vào năng lực phát triển của nền kinh tế Thủ đô.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Xuân Quý

Một vấn đề khác được đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh là sức mua của người dân. Theo số liệu đại biểu nêu, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của Hà Nội tăng 4,91%, cao hơn mức tăng 4,52% của cả nước. Trước diễn biến này, đại biểu đề nghị thành phố bám sát tình hình, đánh giá tác động của giá cả, chi phí sinh hoạt và các yếu tố liên quan đến đời sống người dân. Bởi nếu giá vận tải và chi phí sinh hoạt tăng cao, trong khi doanh nghiệp không cải thiện được lợi nhuận và người dân không có thêm thu nhập thực chất, thì chất lượng tăng trưởng chưa thể đáp ứng yêu cầu.

Theo đại biểu, tăng trưởng cần được nhìn nhận không chỉ qua các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp mà còn qua khả năng tạo ra giá trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và sự cải thiện đời sống người dân.

Từ những vấn đề nêu trên, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt đề nghị Hà Nội tập trung điều hành đồng bộ các động lực tăng trưởng trong quý IV; xác định rõ những ngành, lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị; gắn giải ngân đầu tư công với khối lượng thực tế; tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đầu tư khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời quan tâm sức mua, thu nhập thực chất của người dân.

"Đây là những nội dung cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ nhằm bảo đảm tăng trưởng của Thủ đô không chỉ đạt mục tiêu về quy mô mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển", ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt nêu rõ.