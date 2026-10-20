Xác định những vùng lợi thế phát triển dược liệu

Doanh nghiệp Xuân Thành Trang, phường Xuân Trường- Đà Lạt từng bước mở rộng diện tich atiso dược liệu liên kết với nông dân

Thử nghiệm và nhân rộng giống mới

Những năm gần đây, doanh nghiệp Xuân Thành Trang ở phường Xuân Trường - Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học trong tỉnh trồng thử nghiệm thành công nhiều giống cây dược liệu mới trên địa bàn. Trong đó chủ lực với 2 cây trà hoa vàng và sói rừng từ diện tích ban đầu 200 m2, đã nhân rộng thành mô hình khoảng 1.000 m2 canh tác trong nhà lưới, đạt tổng sản lượng trên dưới 1 tấn nguyên liệu tươi mỗi năm.

Giống cây dược liệu mới leo giàn tươi tốt tại xã Đam Rông 4

Chủ doanh nghiệp Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, vùng đất Xuân Trường - Đà Lạt có dư địa để nhân rộng quy mô lớn vùng nguyên liệu dược liệu trà hoa vàng và trà sói rừng đặc hữu bên cạnh cây atisô truyền thống. “Diện tích atisô, doanh nghiệp vẫn duy trì 1.000 m2 vườn mẫu, đồng thời liên kết với gần 10 nông hộ địa phương sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ khoảng 3 ha. Hiện doanh nghiệp đang tiếp tục khai thác các thị trường tiềm năng để mở rộng vùng nguyên liệu…”, ông Tuấn chia sẻ.

Với doanh nghiệp Trần Mao ở phường Lâm Viên - Đà Lạt phát triển đa dạng cây dược liệu kết hợp với chăn nuôi theo hướng tuần hoàn hữu cơ. Theo đó, tại xã Đam Rông 4, doanh nghiệp nhân rộng năm đầu tiên 1,5 ha và tăng quy mô sang năm thứ 2 với tổng diện tích 5 ha. “Sau một năm trồng và chăm sóc gần 40 loài dược liệu giống mới, mỗi tháng doanh nghiệp thu hoạch cuốn chiếu để chưng cất tinh dầu thương phẩm, bình quân hơn 10 lít. Ngoài ra còn chế biến hàng chục ký cao đặc theo nhu cầu thu mua của các cơ sở đông y trong tỉnh…”, chủ doanh nghiệp Trần Mao cho biết.

Nuôi gia cầm với thức ăn cám, bắp phối trộn với thảo dược tại farm Trần Mao ở xã Đam Rông 4

Phát triển theo kế hoạch sử dụng đất

Theo số liệu tập hợp trong năm vừa qua, toàn tỉnh gieo trồng gần 2.900 ha dược liệu thích nghi với đặc điểm sinh thái của từng khu vực, đạt tổng sản lượng hơn 22.000 tấn. Trong đó, khu vực trung tâm của tỉnh duy trì diện tích hơn 280 ha atisô, thu hoạch hơn 8.100 tấn/năm.

Phát triển cây dược liệu ngải cứu quy mô lớn tại xã Đam Rông 4

Riêng xã Lạc Dương có khoảng 68,5 ha dược liệu atisô và các loại dược liệu giống mới phù hợp với thổ nhưỡng như đẳng sâm, đương quy, sâm Việt Nam, sâm Lai Châu. Ở khu vực phía Tây của tỉnh, phần lớn dược liệu trồng xen canh hơn 890 ha diện tích cao su, sản lượng trên 10.200 tấn/năm. Khu vực phía đông của tỉnh có lợi thế phát triển vùng nguyên liệu tập trung các loại dược liệu trà hoa vàng, nấm lim xanh, sâm bố chính, xáo tam phân, đinh lăng, bạc hà và các nguồn gen bản địa khác.

Trồng hoa hồng chiết xuất tinh dầu hỗ trợ chữa trị bệnh đau đầu, kích thích hệ tiêu hóa

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 6 mã số vùng trồng dược liệu nội địa với tổng diện tích gần 7 ha, đạt chứng nhận GACP-WHO với 9 ha và 2 ha canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục rà soát quỹ đất, điều kiện tự nhiên, hướng dẫn tổ chức, cá nhân phát triển vùng trồng dược liệu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng và mở rộng chế biến sâu.

Trà sói rừng trồng thử nghiệm thành công, hiện đang nhân rộng mô hình tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

Định hướng của tỉnh đến năm 2030 tập trung xây dựng các vùng chuyên canh dược liệu hàng hóa, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ. Đặc biệt chuẩn hóa quy trình theo GACP-WHO, xây dựng mã số vùng trồng và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp cũng được đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị hàng hóa dược liệu địa phương.