Xác định nhu cầu nhân lực, biên chế không cào bằng, không áp dụng tỷ lệ cắt giảm đồng loạt

Chiều 9-11, Ban Chỉ đạo về xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 tổ chức phiên họp lần thứ ba.

Hội nghị được tổ chức tại Ban Tổ chức Trung ương và kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Thành ủy có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Việt Hà; lãnh đạo một số sở, ban, ngành…

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Hiền Lương

Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực

Báo cáo tình hình tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, đại diện Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ngay sau hội nghị tập huấn ngày 4-11-2026, hệ thống đã chính thức tiếp nhận báo cáo định kỳ trực tuyến tuần thứ hai, từ ngày 29-10 đến ngày 5-11, đối với 64 cơ quan, đơn vị, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 34 địa phương.

Tính đến ngày 8-11, Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm đã cấp 17.998 tài khoản, trong đó khoảng 6.490 tài khoản có đăng nhập trong ngày; 5.379 đơn vị đã đồng bộ dữ liệu thành công. Công tác rà soát, cấp bổ sung tài khoản tiếp tục được triển khai, bảo đảm các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có thể tiếp cận, sử dụng hệ thống.

Về rà soát danh mục nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm theo mô hình 4 trục, 3 cấp, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ bước đầu tổng hợp 5.149 nhiệm vụ thuộc 4 khối, gồm: Khối Đảng (515 nhiệm vụ); khối Quốc hội - HĐND (429 nhiệm vụ); khối Chính phủ - UBND (3.915 nhiệm vụ); khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (290 nhiệm vụ).

Qua rà soát 3.435 nhiệm vụ, có 2.764 nhiệm vụ (chiếm 80,5%) có thể thực hiện ngay trong điều kiện hiện nay; 665 nhiệm vụ cần bổ sung điều kiện và 6 nhiệm vụ khó thực hiện. Bên cạnh đó, có 620 nhiệm vụ do từ hai cấp cùng tham gia, trong đó 395 nhiệm vụ có công đoạn chồng chéo, trùng lặp hoặc phải thẩm định nhiều tầng; 1.105 nhiệm vụ có công đoạn có thể cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu hoặc công nghệ số; 317 nhiệm vụ có phần việc có thể chuyển giao, đặt hàng, thuê dịch vụ hoặc xã hội hóa.

Sau ngày 10-11, Trung ương sẽ phối hợp với các địa phương đối soát, thống nhất danh mục nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương hiện đang triển khai đối chiếu 1.062 nhiệm vụ cấp xã và tổng hợp 2.373 nhiệm vụ cấp tỉnh. Việc rà soát tập trung làm rõ các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ giao thoa giữa các cấp, những công đoạn có thể chuyển đổi số hoặc xã hội hóa, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực và biên chế của từng địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đến trước 24h ngày 10-11, các cơ quan, địa phương phải hoàn thành kê khai, nhập liệu và đồng bộ dữ liệu lên cổng. Từ ngày 10-11 đến trước ngày 15-11, các cơ quan đầu mối tiến hành kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý các nội dung trùng lặp về nhiệm vụ, sản phẩm và thời gian thực hiện.

Cơ quan thường trực chủ trì hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, phối hợp với các đầu mối để đối chiếu hồ sơ gốc; ưu tiên bổ sung các quy định về nhiệm vụ ở cấp phòng, cơ quan, bộ phận, cấp xã; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực còn thiếu.

Đối với việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án giao biên chế, trước ngày 20-11 phải hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo từng năm.

Đến ngày 20-11, Cơ quan thường trực tổng hợp dữ liệu đã được kiểm tra, xác nhận; trước ngày 23-11 hoàn thành tổng hợp, phân tích và dự kiến phương án giao biên chế. Trước ngày 25-11, hoàn thiện báo cáo, tờ trình phương án từng năm và các phụ lục số liệu đã được xác nhận.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định báo cáo, trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hiền Lương

Lượng hóa khối lượng công việc, rà soát biên chế đến từng xã, phường

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên và 5 bộ được giao thực hiện 5 chuyên đề báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Đại diện thành phố Hà Nội báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu xây dựng dự thảo Đề án rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị thành phố ở cấp thành phố và cấp xã, thuộc bốn khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung rà soát tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng công việc; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; nhân lực hiện có, biên chế được giao và nhu cầu giai đoạn 2027-2031.

Việc rà soát phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc thực tế; kế thừa hồ sơ, danh mục vị trí việc làm và dữ liệu đã có, chỉ bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc có biến động. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cấp thực hiện, sản phẩm, cơ quan chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Nhu cầu nhân lực được xác định theo tính chất công việc, không đồng nhất một vị trí việc làm với một biên chế. Thành phố đã thống nhất thực hiện quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ và 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực.

Đặc biệt, thành phố đã phân loại 126 xã, phường thành 4 nhóm địa bàn theo đặc điểm, tính chất và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn đơn vị đại diện từng nhóm để kiểm thử, đối chiếu phương pháp trước khi triển khai rộng. Mục tiêu là bảo đảm cách làm thống nhất nhưng vẫn phản ánh sự khác biệt về quy mô dân số, mức độ đô thị hóa, phạm vi quản lý, nhiệm vụ được phân cấp và điều kiện thực tế giữa các địa phương.

Trên cơ sở đó, thành phố đã tiến hành kiểm tra quy trình chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và hoàn thành kê khai để làm cơ sở hướng dẫn. Tổ công tác của thành phố đã rà soát, thẩm định lại khối lượng công việc và áp dụng định mức thời gian thống nhất.

Qua rà soát, thẩm định khối lượng công việc và áp dụng định mức thời gian thống nhất, kết quả bước đầu cho thấy tổng thời gian lao động giảm 256.530 giờ so với số liệu ban đầu. Riêng đối với khối xây dựng Đảng tại các xã, phường, kết quả tính toán bước đầu cho thấy nhu cầu nhân lực giảm tương ứng 135 biên chế so với đề xuất ban đầu của các đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm chưa sát thực tế. Đối với khối HĐND cấp xã, mặc dù chức năng, nhiệm vụ không thay đổi, nhưng phương án đề xuất vẫn làm tăng gần 30% nhu cầu biên chế. Nguyên nhân được xác định là do chưa thống nhất cách hiểu giữa vị trí việc làm và việc kiêm nhiệm. Vì vậy, thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và phương pháp tính toán để xác định đúng nhu cầu nhân lực.

Về các nội dung liên quan đến lượng hóa tác động của tự chủ, xã hội hóa, đặt hàng, thuê dịch vụ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, ủy quyền, thành phố đã giao Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công làm rõ căn cứ.

Đối với viên chức, các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao phân rõ nhiệm vụ, mức thời gian thực hiện theo lĩnh vực phụ trách. Các đơn vị sẽ đối chiếu nhu cầu hiện có, đánh giá khả năng bố trí lại, điều chuyển, kiêm nhiệm và dùng chung nhân lực để xây dựng kế hoạch biên chế giai đoạn 2027-2031 theo lộ trình cụ thể.

Đồng chí Vũ Đăng Định thông báo đã chốt mốc thời gian các khối phải hoàn thành kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa và xác nhận kết quả, gửi về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 10-11. Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý và độ chính xác của số liệu để phục vụ công tác giải trình.

Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo về xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Hiền Lương

Giao biên chế theo chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả công việc

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hà Minh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, thống nhất hướng dẫn kê khai dữ liệu theo Hướng dẫn số 07, bảo đảm thực hiện đúng quy trình 8 bước, 9 biểu, phù hợp với đặc thù từng đơn vị, không áp dụng máy móc, cào bằng.

Đồng chí Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc xây dựng danh mục chuẩn về nhiệm vụ và vị trí việc làm cần được triển khai song song với quá trình cập nhật dữ liệu thực tế. Vụ Tổ chức - Điều lệ phối hợp với Viettel xây dựng kho dữ liệu về văn bản, quy định, chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và quản lý lâu dài.

Về xác định nhu cầu nhân lực, biên chế, cần thực hiện đúng tinh thần Kết luận số 40 và Kết luận số 107, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc và các yếu tố tác động. Việc tăng, giảm biên chế phải có cơ sở, minh chứng cụ thể, phù hợp thực tế từng cơ quan, đơn vị, không áp dụng tỷ lệ cắt giảm đồng loạt.

Định hướng chung là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian, nâng cao năng suất lao động, từ đó thực hiện tinh giản biên chế và tạo nguồn cải thiện tiền lương.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các bộ, ngành và vụ địa bàn tiếp tục hoàn thiện đánh giá 5 nhóm yếu tố tác động đến nhu cầu nhân lực, biên chế; cập nhật kế hoạch, lộ trình thực hiện giai đoạn đến năm 2030-2031. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, xác định lộ trình điều chỉnh phù hợp, bảo đảm có trọng tâm, không thực hiện đồng loạt, ngay lập tức.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo Hà Minh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các vụ địa bàn, bám sát chỉ đạo của Trưởng ban, tập trung hoàn thành bộ dữ liệu về danh mục nhiệm vụ, công việc và vị trí việc làm. Trong đó, cần phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị trực tiếp kê khai và cơ quan đầu mối thẩm định, tổng hợp. Các sở nội vụ, ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm rà soát, thẩm định dữ liệu trước khi cập nhật lên hệ thống và báo cáo Ban Thường vụ.

Các vụ địa bàn 1, 2, 3 và 5 chủ động theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng tinh thần Kết luận số 40 và các chỉ đạo liên quan. Đồng thời, phối hợp với ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, tổng hợp và kiểm chứng số liệu từ cơ sở, bảo đảm chất lượng báo cáo.

Đối với các chuyên đề được phân công tại Thông báo số 293, yêu cầu việc giao nhiệm vụ phải được thực hiện khẩn trương, kịp thời trên hệ thống để các đơn vị nắm bắt và phối hợp triển khai. Đồng chí giao Vụ địa bàn 5 làm đầu mối, phối hợp với các vụ địa bàn thực hiện 5 nhóm công việc được giao cho các bộ, ngành.

Đặc biệt, cần chú trọng đánh giá tác động của từng nhóm nhiệm vụ theo 3 cấp và 4 khối. Việc thu thập số liệu, đánh giá tác động không đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh ngay, mà nhằm làm rõ thực trạng, mức độ tác động và cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp