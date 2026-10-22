Xác định nhà vô địch môn bóng chuyền, chạy vũ trang

Nội dung chạy 3.000m, các vị trí nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về vận động viên: Hoàng Bình Minh (Học viện Khoa học Quân sự), Doãn Văn Bắc (Học viện Quốc phòng) và Trần Văn Hoàn (Học viện Lục quân). Giành giải nhất nội dung chạy 3.000m đồng đội là Học viện Khoa học Quân sự, trong khi Học viện Lục quân đoạt giải nhì và Học viện Chính trị giành giải ba.

Vận động viên cán đích nội dung chạy 3.000m vũ trang cá nhân. Ảnh: ĐỨC ANH

Nội dung chạy 3.000m vũ trang cá nhân, Lìm Văn Kiên (Trường Sĩ quan Đặc công) giành giải nhất với thành tích 10 phút 30 giây. Nguyễn Đức Thịnh (Trường Sĩ quan Công binh) giành giải nhì với thành tích 10 phút 33 giây. Giành giải ba là Nguyễn Trọng Vũ (Trường Sĩ quan Chính trị) đạt thành tích 10 phút 38 giây. Các vị trí nhất, nhì, ba nội dung chạy 3.000m vũ trang đồng đội, gồm: Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Công binh và Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Ban tổ chức trao thưởng thành tích nhất, nhì, ba nội dung chạy 3.000m vũ trang đồng đội. Ảnh: ĐỨC ANH

Chung kết bóng chuyền diễn ra hấp dẫn giữa đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đội Trường Sĩ quan Chính trị. Khép lại trận đấu đầy cảm xúc, đội Trường Sĩ quan Chính trị giành chiến thắng với tỷ số 3-0, qua đó giành chức vô địch. Trước đó, các đội thi đấu chọn các đội xếp thứ hạng cao ở các khối (học viện, trường sĩ quan, trường đại học), sau đó thi đấu tìm ra nhà vô địch chung cuộc.

Ban tổ chức trao giải nhất môn bóng chuyền tặng đội Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: ĐỨC ANH

Các danh hiệu cá nhân môn bóng chuyền, gồm: Vận động viên tấn công xuất sắc nhất - Phạm Đăng Tổng (Trường Sĩ quan Chính trị); vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất - Phạm Khánh Duy (Trường Sĩ quan Lục quân 1); Libero xuất sắc nhất - Lê Trần Gia Huy (Trường Sĩ quan Lục quân 2).