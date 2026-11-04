Xác định nguyên nhân vụ Binance mất 6,3 tỷ USD

Binance tiết lộ nhóm tin tặc đã dùng phỏng vấn tuyển dụng giả, mã độc và công cụ AI nội bộ để xâm nhập hệ thống. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/11, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance công bố báo cáo điều tra chi tiết về vụ đánh cắp 6,34 tỷ USD, hé lộ chiến dịch tấn công được chuẩn bị trong nhiều tháng với thủ đoạn tinh vi. Nhóm tin tặc đã giả danh nhà tuyển dụng để tiếp cận nhân viên, cài mã độc vào máy tính làm việc và khai thác một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ để xâm nhập hệ thống, theo CNA.

Đây được xem là vụ đánh cắp tài sản có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa.

Theo báo cáo của Binance, dấu hiệu xâm nhập đầu tiên xuất hiện từ tháng 6, khi một kỹ sư của công ty tải về phiên bản phần mềm lập trình phổ biến đã bị tin tặc cài mã độc. Dù đội ngũ an ninh mạng phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại, những kẻ tấn công đã kịp thu thập thông tin về nhân viên này và các đồng nghiệp.

Đến tháng 9, chúng tiếp tục nhắm vào một kỹ sư khác bằng cách giả danh đại diện một công ty không có thật, liên hệ với người này qua nền tảng tuyển dụng hợp pháp và mời tham gia phỏng vấn.

Sau hai vòng phỏng vấn, trong đó có cuộc gọi video trực tiếp với người tự nhận là nhân viên nhân sự, kỹ sư được yêu cầu tải về một tệp bài tập chuyên môn. Tuy nhiên, tệp này thực chất chứa mã độc được thiết kế để qua mặt các công cụ bảo mật của Binance.

Ngày 20/10, tận dụng quyền truy cập đã thiết lập cùng công cụ AI nội bộ của Binance, tin tặc chiếm quyền kiểm soát máy tính của hai kỹ sư thuộc bộ phận quản lý ví điện tử. Trong số này có một nhân viên sở hữu quyền triển khai phần mềm.

Chín ngày sau, nhóm tấn công khai thác quyền truy cập nói trên để xâm nhập dịch vụ ký giao dịch và rút tài sản từ các ví nóng của Binance. Cuộc tấn công kéo dài gần 4 giờ, Reuters cho biết.

Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết nhóm hacker TraderTraitor đứng sau vụ việc.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, tin tặc tiếp tục tìm cách xóa dấu vết. Theo báo cáo của công ty phân tích tiền mã hóa Elliptic, tin tặc đã phân tán số tiền bị đánh cắp qua khoảng 12.000 ví điện tử, khiến việc truy vết và phong tỏa tài sản trở nên phức tạp hơn.

Đại diện Binance cho biết việc tạm dừng hoạt động rút tiền không đủ để ngăn chặn cuộc tấn công, do tin tặc khai thác một tính năng cho phép chuyển tiền độc lập với hệ thống của công ty, đồng thời chiếm quyền kiểm soát một phần tài khoản trên mạng Ethereum.

Đến nay, khoảng 2,85 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được phong tỏa hoặc ngăn chặn. Binance cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng và cho biết đã khôi phục 98% số tài sản bị ảnh hưởng.

Vụ việc tiếp tục gây chấn động thị trường tiền mã hóa, vượt xa kỷ lục 1,5 tỷ USD bị đánh cắp trong vụ tấn công nhằm vào sàn Bybit tại Dubai hồi tháng 2/2025.

Binance từng vướng vào một vụ bê bối pháp lý lớn tại Mỹ. Năm 2023, công ty nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Nhà sáng lập Changpeng Zhao sau đó chấp hành án tù liên bang 4 tháng trước khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá.