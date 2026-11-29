Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, kết hợp với nước lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư xã Nông Cống bị ngập sâu.

Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, cơ quan chuyên môn xác định tình trạng ngập sâu, kéo dài tại địa phương trong hai năm 2025-2026 không chỉ do mưa lũ cực đoan mà còn liên quan đến những bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Đánh giá hiện trạng, nguyên nhân gây ngập lụt

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, xã Nông Cống có địa hình trũng thấp, nhiều khu vực cốt nền chỉ từ +1,8m đến +2,3m; nằm ở vùng hợp lưu của các sông Yên, sông Mực và sông Thị Long nên chịu áp lực tiêu thoát lũ rất lớn. Trong các năm từ 2020-2024, trên địa bàn không xảy ra các đợt mưa lũ lớn. Tuy nhiên, từ năm 2025-2026, địa phương liên tiếp hứng chịu các đợt mưa đặc biệt lớn, vượt xa năng lực thiết kế của hệ thống thủy lợi.

Đợt mưa lũ tháng 9/2025, mực nước sông Yên tại trạm thủy văn Chuối vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1978 tới 0,45m, gây ngập 33/44 thôn với 5.120 hộ dân. Hai đợt mưa lũ tháng 9/2026 và tháng 11/2026 tiếp tục gây ngập hàng nghìn hộ dân. Tổng thiệt hại kinh tế do các đợt thiên tai lớn từ năm 2025 đến nay trên địa bàn xã ước tính trên 296 tỷ đồng.

Đợt mưa lớn đầu tháng 11/2026 gây ngập trên diện rộng tại xã Nông Cống.

Bên cạnh yếu tố thời tiết cực đoan, đặc điểm địa hình và ảnh hưởng của thủy triều, kết quả kiểm tra cũng chỉ ra nhiều bất cập ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát lũ của khu vực.

Đối với tuyến cao tốc Bắc - Nam và các tuyến đường giao thông qua địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng chưa có cơ sở xác định việc xây dựng các công trình này là nguyên nhân chính gây ngập lụt kéo dài. Tuy nhiên, một số hạng mục công trình thực tế có ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt.

Các hầm chui cao tốc khu vực Làng Mật, Làng Trù và hệ thống cống qua đường Vạn Thiện - Bến En chưa có giải pháp ngăn nước lũ tràn ngược vào khu dân cư, đồng ruộng, làm mất hiệu quả hoạt động của trạm bơm Đò Bòn 1. Việc thanh thải lòng sông Yên sau thi công tại khu vực cầu Ban trên Quốc lộ 45 và cầu Hòa Bình trên cao tốc chưa triệt để, làm thu hẹp mặt cắt thoát nước, gây ách tắc dòng chảy cục bộ.

Trong khi đó, hệ thống đê điều, thủy lợi chưa được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ; nhiều công trình có năng lực tiêu thoát nước thấp, kênh mương bị bồi lắng, thu hẹp, lấn chiếm; dự án Tiêu úng vùng III giai đoạn 2 chưa hoàn thành.

Quá trình san lấp, tôn nền để triển khai các dự án khu dân cư, cụm công nghiệp cũng làm mất diện tích chứa và điều tiết nước tự nhiên, gián đoạn dòng chảy. Nhiều dự án chưa đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chưa hoàn trả kênh mương bị ảnh hưởng; cao độ san nền thiếu thống nhất khiến nước dồn về các vùng trũng thấp và khu dân cư cũ.

Mưa lớn gây ngập trên diện rộng tại xã Nông Cống.

Nhiều giải pháp khắc phục ngập lụt

Để từng bước khắc phục tình trạng ngập lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét, thanh thải vật cản tại các cầu, cống; khơi thông dòng chảy. Đầu tư khép kín các đoạn bờ kênh, đê bao còn thiếu của trục tiêu Khe Lườn - Đò Bòn; lắp đặt cửa van ngăn lũ tại các cống qua đường Vạn Thiện - Bến En và có giải pháp kỹ thuật ngăn nước tràn ngược qua các hầm chui cao tốc khu vực Làng Mật, Làng Trù để phát huy tối đa hiệu quả trạm bơm Đò Bòn 1.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xây dựng Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát lũ các xã trên địa bàn khu vực huyện Nông Cống cũ, hoàn thành trong năm 2027. Trên cơ sở tính toán lại thủy văn, thủy lực toàn lưu vực sông Yên, sông Mực, đề xuất các phương án đầu tư đồng bộ hệ thống đê điều, nâng cao năng lực tiêu thoát của các công trình thủy lợi và bổ sung công trình thoát lũ ngang qua cao tốc Bắc - Nam nếu cần thiết.