Xác định nguyên nhân gây ngộ độc khiến 222 công nhân đi cấp cứu ở Huế

Ngày 22/9, Sở Y tế TP Huế cho biết, đã có kết quả kiểm tra mẫu bệnh phẩm và thực phẩm trong vụ ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tập thể tại Công ty Dệt may Scavi Huế.

Cụ thể, Sở Y tế ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các vi khuẩn: Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể.

222 công nhân nhập viện điều trị sau bữa ăn tại Công ty Dệt may Scavi Huế.

Các món ăn có phát hiện các vi khuẩn nêu trên bao gồm: thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Theo ghi nhận của Sở Y tế TP Huế, vụ ngộ độc khiến 222 người nhập viện cấp cứu. Đến 8h30 ngày 20/9, toàn bộ các trường hợp đã ổn định và xuất viện.

Trước đó, trưa 10/9, bếp ăn tập thể Công ty Dệt may Scavi Huế phục vụ 4.060 suất ăn, trưa 11/9 phục vụ 3.895 suất ăn.

Lúc 13h00 ngày 10/9, trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận. Đến 9h ngày 11/9, một số bệnh nhân đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được y tế Công ty sơ cứu, xử lý ban đầu. Tuy nhiên, do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục nên Công ty đã chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân. Cục yêu cầu các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Cơ quan này cũng đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.