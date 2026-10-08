Xác định nguyên nhân cá chim nuôi lồng chết tại Khánh Hòa

Những ngày đầu tháng 10-2026, tại vùng nuôi thủy sản Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện tình trạng cá chim vây vàng nuôi lồng bị chết. Cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định cá có thể bị thiếu ôxy trong thời gian dài, dẫn đến suy yếu, giảm ăn, bỏ ăn và chết. Hiện địa phương tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn cá còn lại.

Theo ghi nhận thực tế, cá chết xảy ra ở hầu hết hộ nuôi cá chim trong vùng. Cá đã nuôi từ khoảng 5 tháng trở lên, trọng lượng từ 0,45 kg/con, bị ảnh hưởng nhiều hơn cá nhỏ. Khi phát hiện bất thường, nhiều hộ buộc phải thu hoạch sớm; có hộ mỗi ngày vớt từ 100-300kg cá yếu để bán. Giá bán chỉ khoảng 40-75 nghìn đồng/kg tùy thời điểm và chất lượng.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa, vùng nuôi Đầm Môn hiện có khoảng 55 hộ, trung bình khoảng 40 lồng/hộ. Các bè nuôi cách nhau 15-20 m, nằm ở khu vực sát bờ, kín gió. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá chim vây vàng, sử dụng thức ăn công nghiệp.

Cá bắt đầu chết từ ngày 1-10, sau thời điểm thời tiết tại vùng nuôi có nhiều biến động, từ nắng nóng chuyển sang mưa kéo dài, gió liên tục đổi hướng và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao. Đến thời điểm kiểm tra ngày 6-10, cá vẫn chết rải rác.

Kết quả đo môi trường nước tại hai bè nuôi cho thấy độ mặn, nhiệt độ, pH, amoni và nitrit vẫn nằm trong giới hạn cho phép đối với cá biển. Tuy nhiên, hàm lượng ôxy hòa tan chỉ đạt 4 mg/l, thấp hơn mức cho phép từ 5 mg/l trở lên.

Từ kết quả điều tra dịch tễ và dấu hiệu lâm sàng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y bước đầu nhận định hiện tượng cá chết có thể do thiếu ôxy kéo dài, khiến cá yếu, giảm ăn, bỏ ăn rồi chết. Một mẫu gồm 4 con cá yếu đã được lấy gửi xét nghiệm để tiếp tục xác định nguyên nhân.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh được cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ số lượng cá bị thiệt hại và báo cáo cơ quan chuyên môn trước ngày 15-10. Lực lượng thú y tiếp tục giám sát vùng nuôi, kịp thời phát hiện hiện tượng thủy sản chết bất thường.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ quản lý mật độ nuôi phù hợp; thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn cá và các chỉ tiêu môi trường, nhất là trong thời điểm thời tiết chuyển mùa. Cá chết phải được vớt khỏi lồng, đưa vào bờ xử lý, chôn lấp và rắc vôi nhằm hạn chế phát tán mầm bệnh.

Các hội nuôi cá có thể bổ sung vitamin, khoáng chất, chế phẩm sinh học phù hợp để tăng sức đề kháng và điều chỉnh lượng thức ăn theo sức khỏe đàn cá.

Đặc biệt, không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa xác định rõ nguyên nhân, chỉ sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành chức năng.