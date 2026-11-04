Xác định người phụ nữ ném đồ vào xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Video ghi lại cảnh người phụ nữ ném đồ vào phương tiện trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Trước đó, theo phản ánh của nhiều tài xế, ngày 3-11, tại đoạn cuối cao tốc phía gần Đà Lạt, một người phụ nữ đứng ở khu vực dải phân cách cứng, bất ngờ lao ra đường, ném đồ vào các xe đi qua. Nhiều tài xế phải đánh lái gấp để tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người phụ nữ ném đồ vào phương tiện trên cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh chụp từ video

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiệp Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh vụ việc.

Cơ quan công an xác định sự việc xảy ra tại Km219+800, thuộc xã Hiệp Thạnh. Người ném đồ là bà N.V.T.N. (SN 1981, thường trú tại tổ dân phố Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Làm việc với tổ công tác, ông N.T. (cha ruột bà N.V.T.N), trình bày từ năm 2020, con gái có biểu hiện sức khỏe tâm thần không ổn định, khả năng kiểm soát hành vi bị hạn chế. Gia đình đã đưa bà đi khám tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần và có hồ sơ khám bệnh với kết quả chẩn đoán rối loạn tâm thần.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã nhắc nhở, yêu cầu ông N.T cam kết tăng cường quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe con gái; phối hợp với cơ sở y tế trong việc thăm khám, điều trị, không để tái diễn hành vi gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.