Xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân không còn áp dụng danh mục bệnh hiểm nghèo năm 2015

Hủy bỏ hiệu lực của danh mục bệnh hiểm nghèo cũ

Cục Thuế vừa có Công văn số 8638 gửi Thuế thành phố Cần Thơ trả lời vướng mắc về việc áp dụng danh mục bệnh hiểm nghèo trong quá trình tính thuế thu nhập cá nhân. Văn bản này được ban hành sau khi tiếp nhận phản ánh của Thuế thành phố Cần Thơ tại Công văn số 9700 về những khó khăn phát sinh trong thực tiễn hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cho người dân.

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 cùng các quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 8 khoản 1 Điều 40 và khoản 2 Điều 69 Nghị định số 253 năm 2026 của Chính phủ cơ quan quản lý thuế xác định danh mục bệnh hiểm nghèo ban hành tại Công văn số 6383 năm 2015 của Bộ Tài chính đã hoàn toàn hết hiệu lực. Việc chấm dứt áp dụng văn bản cũ giúp cơ quan thuế các cấp chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ giảm trừ thuế cho người mắc bệnh hiểm nghèo theo đúng hành lang pháp lý mới nhất tránh tình trạng áp dụng quy định đã lỗi thời.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành để bảo đảm quyền lợi người dân

Về việc xác định danh mục bệnh hiểm nghèo hiện tại Cục Quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết hệ thống pháp luật đang tồn tại nhiều văn bản quy định khác nhau với phạm vi và mục đích áp dụng riêng biệt. Các văn bản này bao gồm Nghị định số 93 năm 2021 Thông tư số 50 năm 2024 và Thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế quy định về hỗ trợ bệnh nhân đóng góp tự nguyện hoặc hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế. Ngoài ra danh mục bệnh hiểm nghèo còn xuất hiện rải rác trong các quy định về thuế xuất nhập khẩu xử lý vi phạm hành chính thi hành án treo hay chế độ chính sách trong quân đội.

Từ cơ sở thực tiễn này Cục Thuế yêu cầu Thuế thành phố Cần Thơ và hệ thống 34 Thuế tỉnh thành phố trên cả nước phải căn cứ trực tiếp vào các quy định pháp luật chuyên ngành đang có hiệu lực. Quá trình giải quyết quyền lợi phải bám sát tình hình thực tế hồ sơ bệnh án của từng cá nhân để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân một cách chính xác. Việc làm rõ hiệu lực văn bản là cơ sở quan trọng tạo sự thống nhất trong toàn ngành Thuế giải quyết dứt điểm các vướng mắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.