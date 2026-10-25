Xác định nghi phạm vụ đốt ô tô trên đường Hà Nội

Ngày 25/10, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt ô tô xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: MXH)

Theo ông Trương Đình Hạnh, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai. Thông tin ban đầu cho thấy, người này có dấu hiệu liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Hiện danh tính nghi phạm chưa được công khai.

Vụ việc đang được Công an phường Thuận Hóa tiếp tục xác minh, điều tra nhằm làm rõ diễn biến, nguyên nhân cũng như hành vi của người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 24/10, người dân phát hiện một ô tô con màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy tại hai vị trí, gồm phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Không chỉ chiếc xe này bị ảnh hưởng, ô tô đỗ ngay phía sau cũng xuất hiện nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước, khu vực cửa phụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Hóa đã triển khai xác minh, thu thập thông tin và làm rõ các tình tiết liên quan. Qua quá trình xác minh ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm.