Xác định nghi phạm trong vụ ô tô bị đốt, phá trên đường Hà Nội ở Huế

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm liên quan vụ ô tô bị đốt, phá trên đường Hà Nội.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai và có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Tuy nhiên hiện nay danh tính người này chưa được công khai.

Công an phường Thuận Hóa xác nhận đã xác định được danh tính nghi phạm, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, sáng 24/10, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè bị cháy đen tại hai vị trí. Tại hiện trường, phần bên phải phía trước đầu xe và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải bị cháy đen.

Ngoài ra, theo anh N.Q.R. (chủ xe), chiếc xe ô tô của anh đỗ ngay phía sau chiếc xe bị cháy cũng xuất hiện vết xước trên bề mặt sơn ở khu vực phía trước, bên cửa phụ.

Theo anh R, chiếc xe do em trai anh điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, anh có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh.