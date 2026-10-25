Xác định nghi phạm đốt phá ô tô trên đường phố ở Huế

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt phá ô tô trên đường Hà Nội (phường Thuận Hoá).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai, có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Danh tính nghi phạm hiện chưa được công khai và cơ quan chức năng chưa bắt được nghi phạm. Hiện công an tiếp tục, điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng.

Chiếc xe bị đốt phá khi đang đậu ở ven đường Hà Nội (phường Thuận Hoá, TP Huế). (Ảnh: Hà Rin)

Trước đó, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa xác nhận thông tin một chiếc ô tô bị kẻ xấu đốt, phá hoại gây hư hỏng khi đậu trên đường Hà Nội. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc cũng như truy tìm đối tượng liên quan.

Sáng 24/10, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè bị cháy đen ở phần bên phải phía trước đầu xe và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Không chỉ vậy, một ô tô đậu ngay phía sau chiếc xe bị cháy cũng xuất hiện vết xước. Anh N.Q.R., chủ chiếc xe này, cho biết, vết xước trên bề mặt sơn xuất hiện ở phía trước, bên cửa phụ. Chiếc xe do em trai anh lái và đưa đến đậu trên đường Hà Nội vào rạng sáng 24/10. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, anh R. đến tại hiện trường để phối hợp xác minh.

Cách đây ít ngày, công an Nghệ An cũng đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập kính trong đêm tại vỉa hè trước chung cư T&T Victoria (đường Quang Trung, phường Thành Vinh). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này còn liên quan đến vụ đập kính 2 ô tô xảy ra cùng ngày tại xã Diễn Châu. Hiện danh tính những người này chưa được công bố.

Theo công an Nghệ An, sáng sớm 19/10, nhiều ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T Quang Trung bị đập vỡ kính. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng loạt ô tô bị vỡ kính cửa sổ, mảnh kính văng tung tóe xuống mặt đất. Đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn, nghi do kẻ gian tìm kiếm tài sản.