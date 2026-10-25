Xác định nghi phạm đốt ô tô trên đường phố ở Huế

Theo ông Trương Đình Hạnh, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai. Thông tin ban đầu, người này có dấu hiệu liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Danh tính nghi phạm chưa được công khai.

Vụ việc tiếp tục được Công an phường Thuận Hóa tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 2h ngày 24/10, người dân phát hiện một ô tô con màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy tại phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Ngoài chiếc xe bị cháy, ô tô đỗ ngay phía sau cũng xuất hiện nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước và khu vực cửa phụ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Hóa đã triển khai các biện pháp xác minh, thu thập thông tin và làm rõ những tình tiết liên quan.