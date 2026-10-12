Xác định mực nước tối thiểu hồ Sông Ray, bảo đảm nguồn cấp nước cho phía Đông TPHCM

Hồ chứa nước Sông Ray. Ảnh: KHÁNH CHI

Sáng 12-10, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Ngô Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Cục Quản lý tài nguyên nước đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng kịch bản nguồn nước cho từng lưu vực sông, làm cơ sở để các địa phương chủ động kế hoạch khai thác, sử dụng nước trước dự báo tác động mạnh của hiện tượng El Nino. Cục vừa hoàn thành kịch bản chi tiết cho lưu vực sông Đồng Nai, liên quan đến nguồn nước của các địa phương: TPHCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh và Khánh Hòa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nêu rõ, hồ Sông Ray (nằm trên địa bàn TPHCM và TP Đồng Nai) cần được đánh giá khả năng tích nước đến cuối mùa lũ, xác định mực nước tối thiểu cần duy trì theo từng thời kỳ và điều chỉnh phương án chuyển nước về các hồ: Đá Đen, Đá Bàng, Xuyên Mộc, Suối Giàu cũng như khu vực hạ lưu sông Ray. Bộ đánh giá đây là hồ có vai trò quan trọng đối với nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ở phía Đông TPHCM.

Theo ông Ngô Mạnh Hà, trong tháng 10 và tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ công bố diễn biến, tình trạng nguồn nước cùng các giải pháp ứng phó của nhiều khu vực.