Xác định loài khủng long ăn thịt mới tại Argentina

Loài săn mồi cổ đại này được đặt tên là Rinconraptor pipoae, từng sinh sống trên Trái Đất vào kỷ Phấn trắng muộn, khoảng 83 triệu năm trước. Sinh vật này thuộc họ Megaraptoridae - nhóm khủng long chân thú (theropod) ăn thịt có kích thước từ trung bình đến lớn, với đặc trưng là chi sau thanh mảnh, răng cong khỏe và các móng vuốt lớn ở chi trước.

Hóa thạch của Rinconraptor pipoae được tìm thấy tại di chỉ Cerro Overo, cách thành phố Rincón de los Sauces khoảng 50 km về phía Tây Nam. Mẫu vật đến từ Hệ tầng địa chất Bajo de la Carpa thuộc Nhóm Neuquén, niên đại kỷ Phấn trắng muộn.

Bộ xương thu thập được gồm 10 đốt sống đuôi, một phần xương dưới đuôi, đầu dưới xương cánh tay trái và đầu trên xương cẳng chân phải. Trong khi xương cẳng chân vẫn nằm trong khối đá, các phần còn lại nằm rải rác trên bề mặt trong diện tích khoảng 4m2.

So sánh đốt sống với các loài họ hàng, các nhà khoa học ước tính Rinconraptor pipoae dài khoảng 7 m và sở hữu từ 40 đến 45 đốt sống đuôi, cấu trúc tương tự như khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận một số mảnh xương khác của khủng long megaraptorid trong khu vực có chiều dài cơ thể ước tính từ 6 đến 8,5 m.

Nhà cổ sinh vật học Ariel Hernán Méndez thuộc Hội đồng Nghiên cứu khoa học và Kỹ thuật quốc gia Argentina (CONICET) cùng các đồng nghiệp cho biết: "Megaraptoridae được công nhận cách đây một thập kỷ và bao gồm các loài theropod từ cỡ trung bình đến lớn với nhiều đặc điểm khác biệt, bao gồm răng cong với tiết diện hình số 8, xương chi sau thuôn dài và mảnh, các thành phần sọ và đốt sống rỗng khí mức độ cao, cùng móng vuốt chi trước sắc nhọn có kích thước lớn. Hóa thạch của megaraptorid không chỉ được ghi nhận ở Argentina mà còn ở Brazil, Australia, Thái Lan và Nhật Bản. Hồ sơ hóa thạch megaraptorid vẫn còn khan hiếm và phân mảnh, do đó mối quan hệ phát sinh loài của nhóm này từng là chủ đề tranh luận giữa các chuyên gia".

Sự hiện diện đồng thời của megaraptorid và một nhóm ăn thịt lớn khác là abelisaurid tại cùng khu vực cho thấy khả năng từng có sự cạnh tranh sinh tồn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận định hai nhóm dường như đã phân chia các ngách sinh thái để cùng tồn tại trong một hệ sinh thái giàu tính đa dạng sinh học thời kỳ đó.

Công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí chuyên ngành Palaeontologia Electronica.