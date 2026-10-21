Xác định lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Ngày 21/10, AFC công bố thời gian thi đấu cụ thể của các trận đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, cả ba trận vòng bảng của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều được xếp vào những khung giờ thuận lợi để khán giả có thể theo dõi.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp UAE lúc 20h30 ngày 11/1/2027 tại Riyadh. Đây là trận đấu quan trọng bởi kết quả ngày ra quân có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của “Những chiến binh sao vàng”.

UAE là đối thủ giàu kinh nghiệm tại Asian Cup, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng tổ chức lối chơi tốt. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn giành được kết quả thuận lợi trước đại diện Tây Á.

Sau trận mở màn, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chạm trán Hàn Quốc vào lúc 17h30 ngày 15/1/2027, cũng tại Riyadh.

Đây được đánh giá là thử thách lớn nhất đối với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng khi Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Đội bóng xứ kim chi thường xuyên góp mặt tại World Cup, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Với sự chênh lệch về trình độ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự khi đối đầu Hàn Quốc.

Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp Yemen lúc 20h30 ngày 20/1/2027. So với Hàn Quốc và UAE, Yemen được xem là đối thủ phù hợp hơn để đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ dễ dàng bởi Yemen cũng đang hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đáng chú ý, màn so tài này có thể đóng vai trò quyết định đến khả năng giành vé vào vòng 16 đội của đội tuyển Việt Nam.

Nếu có được kết quả thuận lợi trong hai lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm lợi thế trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Ngược lại, trong trường hợp không giành được điểm trước UAE và Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa ở màn so tài với Yemen để nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo thể thức, Asian Cup 2027 có 24 đội tuyển tham dự, được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam không bắt buộc phải kết thúc vòng bảng ở hai vị trí dẫn đầu mà vẫn có cơ hội đi tiếp, nếu nằm trong nhóm bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đây là yếu tố quan trọng để ban huấn luyện xây dựng phương án thi đấu phù hợp, đặc biệt trong những trận gặp các đối thủ mạnh.

Asian Cup 2027 dự kiến được tổ chức trên 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar của Ả Rập Xê Út.

Hiện tại, nước chủ nhà vẫn đang triển khai công tác chuẩn bị cho giải đấu theo kế hoạch, dù AFC cũng đang xem xét khả năng thay đổi thời gian tổ chức vì những lo ngại về tình hình an ninh.

Trong trường hợp không có điều chỉnh, đội tuyển Việt Nam sẽ có chưa đầy ba tháng để hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị cho giải đấu.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 (Ảnh: ASEANFOOTBALL).