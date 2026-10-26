Xác định lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu UAE ở trận ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 26/10, AFC và ban tổ chức địa phương xác nhận lịch thi đấu, giờ bóng lăn và địa điểm tổ chức VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia Tây Á này đăng cai sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục.

Ngày giờ thi đấu của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 11/1, 20h30, UAE - Việt Nam 15/1, 17h30, Việt Nam - Hàn Quốc 20/1, 20h30, Việt Nam - Yemen

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu UAE lúc 20h30 ngày 11/1 tại Riyadh. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp của đội tuyển.

Đến ngày 15/1, tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc lúc 17h30, cũng tại Riyadh. Đây được xem là thử thách lớn nhất ở vòng bảng khi đối thủ sở hữu lực lượng hùng hậu, với nhiều ngôi sao đang chơi tại các giải hàng đầu thế giới.

Ở lượt cuối ngày 20/1,"Những chiến binh sao vàng"sẽ gặp Yemen lúc 20h30 tại Jeddah. Kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội góp mặt ở vòng 1/8 của tuyển Việt Nam.

Cả ba trận diễn ra lúc 17h30 hoặc 20h30 theo giờ Việt Nam, tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ phải thích nghi với giờ thi đấu buổi chiều tại Saudi Arabia.

Asian Cup 2027 có 24 đội, chia thành 6 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Trận khai mạc giữa chủ nhà Saudi Arabia và Palestine diễn ra ngày 7/1 tại Riyadh. Tổng cộng 51 trận đấu được tổ chức trên 8 sân thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trận chung kết diễn ra ngày 5/2 tại sân King Fahd Sports City, Riyadh.

Lịch thi đấu được công bố trên trang chủ AFC.