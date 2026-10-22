Xác định lại vị trí việc làm để xây dựng phương án biên chế, cải cách tiền lương

Chiều 22-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Hội nghị được kết nối tới 3.213 điểm cầu với hơn 55.000 đại biểu tham dự trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng…

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội chia 126 xã, phường thành 4 nhóm rà soát vị trí việc làm

Các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải quán triệt các văn bản chỉ đạo, định hướng, quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Tiếp đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) Trần Thị Minh hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị; sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong bộ Excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19-10-2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp và tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh liên quan đến Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, trong đó có danh mục mã, kỳ thống kê từ ngày 1-10-2025 đến ngày 30-9-2026, cách xác định PP1-PP3 và phương án theo từng năm.

Phát biểu tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực không đơn thuần là thống kê, tính toán lại số lượng biên chế mà là nhiệm vụ đổi mới căn bản tư duy quản trị tổ chức bộ máy, chuyển từ quản lý theo tổ chức, con người và chỉ tiêu biên chế hiện có sang quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, sản phẩm đầu ra và hiệu quả công việc.

Việc thực hiện bài bản, thực chất tạo cơ sở khoa học để tinh gọn tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; khắc phục tình trạng trùng lặp, nhiều đầu mối xử lý. Đồng thời, đây là căn cứ để bố trí, đào tạo, đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương triển khai dự thảo hướng dẫn, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 107, thành phố chỉ đạo xây dựng đề án, triển khai đồng bộ trong bốn khối: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, từ thành phố đến cấp xã.

Hà Nội thống nhất thực hiện quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ và 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực; lựa chọn cách làm “làm thử - rút kinh nghiệm - nhân rộng”. Thành phố cũng phân loại 126 xã, phường thành 4 nhóm địa bàn để kiểm thử, đối chiếu phương pháp trước khi triển khai rộng.

Thành ủy Hà Nội cam kết chỉ đạo quyết liệt, đặt chất lượng, tính chính xác và khả năng kiểm chứng của dữ liệu lên hàng đầu. Thành phố đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất cách xác định nhiệm vụ, sản phẩm; phương pháp tính khối lượng, thời gian thực hiện công việc và thiết lập kênh trao đổi chung giữa các địa phương, bảo đảm dữ liệu đồng nhất, thuận lợi cho tổng hợp trên phạm vi toàn quốc.

Rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ thực hiện

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thống nhất quan điểm về vị trí việc làm. Theo đó, vị trí việc làm gắn với chức vụ, chức danh, ngạch công chức, bậc viên chức, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả công việc.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, vị trí việc làm không đồng nhất với một người, một chức danh hay một suất biên chế mà phải làm rõ bốn nội dung: Làm việc gì, tạo ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và cần năng lực nào để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, phương pháp xác định vị trí việc làm phải thống nhất nhưng phù hợp với tính chất công việc của từng khối, từng cấp; không áp dụng máy móc một danh mục hoặc định mức nhân lực cho tất cả cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến phân định nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cấp; xác định khối lượng, tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

Cùng với đó, đánh giá tác động của việc sắp xếp tổ chức, thực hiện chính sách đến từng vị trí việc làm; bảo đảm sự đồng bộ giữa vị trí việc làm, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ nền tảng là xác định đúng, đầy đủ, thống nhất hệ thống vị trí việc làm trên cơ sở chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, mục tiêu phát triển đất nước, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, sản phẩm và yêu cầu năng lực. Từ đó mới xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế và định hướng cải cách chính sách tiền lương; không lấy số người, ngạch bậc, biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu kế thừa dữ liệu, danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực đã có, được kiểm chứng và còn phù hợp; rà soát, điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ vị trí không còn phù hợp, bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ.

Các cơ quan cần đối chiếu nhiệm vụ theo chiều dọc giữa Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã và theo chiều ngang giữa các cơ quan cùng cấp, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ giao thoa, bất cập cần xử lý.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Về tổ chức thực hiện, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng.

Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm lộ trình, bảo đảm chất lượng từng bước; chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi những vấn đề chưa rõ, không tự xử lý khi thiếu căn cứ; kịp thời nhận diện, giải quyết vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền, đồng thời cập nhật tài liệu tập huấn, giải đáp các câu hỏi để thống nhất cách hiểu và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị.