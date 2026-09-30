Xác định hành vi vi phạm đối với việc chậm thông báo nuôi cầy vòi hương

Cầy vòi hương (cầy hương) — loài động vật có vú thuộc họ Cầy, nổi tiếng với khả năng tạo ra hương xạ quý giá, hiện được quan tâm bảo tồn và phát triển bền vững - Ảnh minh họa

Theo Công văn số 2456/CCKL-XLVP ngày 28/9/2026 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, sau khi xem xét Báo cáo số 104-BC-HKL ngày 28/8/2026 về kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ nguồn gốc lâm sản, Chi cục Kiểm lâm xác định Bảng kê lâm sản số 01/2026/BKLS ngày 4/2/2026 của cơ sở nuôi Nguyễn Thành Nam, được Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Súp xác nhận, xuất bán cho ông Hà Văn Hùng, là đúng quy định. Theo đó, 6 cá thể cầy vòi hương trong hồ sơ đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi của ông Hùng được xác định có nguồn gốc hợp pháp.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, xác minh chưa làm rõ đầy đủ trình tự, thủ tục khi vận chuyển thực tế các cá thể cầy vòi hương về cơ sở nuôi của ông Hùng. Kết quả xác minh mới xác định việc vận chuyển không đúng thời gian ghi trong bảng kê lâm sản đã được xác nhận.

Cụ thể, theo bảng kê lâm sản, thời gian vận chuyển được ghi từ ngày 6/2 đến ngày 8/2/2026. Trong khi đó, đến ngày 17/8/2026, ông Hùng mới gửi thông báo nuôi đến Hạt Kiểm lâm Đức Lập, chậm khoảng 5 tháng so với thời gian vận chuyển ghi trong hồ sơ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng viện dẫn điểm a khoản 5 Điều 25 Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày đưa động vật, thực vật về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo theo mẫu quy định kèm bản sao hồ sơ nguồn gốc đến cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý.

Đối chiếu quy định này với thời điểm ghi nhận trong hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm nhận định việc gửi thông báo nuôi của ông Hùng chậm so với thời hạn quy định, không phù hợp về hồ sơ lâm sản trong quá trình vận chuyển theo quy định.

Trên cơ sở kết quả xác minh và làm việc với ông Nguyễn Thành Nam, ông Hà Văn Hùng, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đức Lập căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để xác định hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Hạt Kiểm lâm Đức Lập có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý; báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 2/10/2026. Đồng thời, đơn vị phải hướng dẫn cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký mã số cơ sở nuôi theo quy định sau khi báo cáo.

Việc xử lý vụ việc được đặt ra trên cơ sở phân biệt rõ nguồn gốc hợp pháp của động vật với việc thực hiện nghĩa vụ thông báo, hoàn thiện hồ sơ quản lý sau khi đưa động vật về cơ sở nuôi. Đây là những nội dung cần được thực hiện đầy đủ nhằm bảo đảm việc quản lý, theo dõi các loài động vật thuộc diện điều chỉnh của quy định về bảo vệ động vật hoang dã./.