Xác định hai vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại bắc đèo Hải Vân

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân. (Ảnh: LÊ SÁU)

Sáng 18/9, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây-Lăng Cô. Đoàn công tác do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, làm Trưởng đoàn.

Theo thông tin ông Lê Chức, sinh năm 1938, hiện sinh sống tại Mỹ, cung cấp ngày 25/7/2026, năm 1970 ông từng chở 25 thi hài bộ đội cách mạng đến chôn tại khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Từ nguồn tin này, ngày 20/8, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sử dụng phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh, xác định bốn vị trí ở phía bắc đỉnh đèo Hải Vân, gồm khu vực Km902+60, Km902+550, Km902+720 và Km902+H10.

Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương khảo sát thực địa, đối chiếu các vị trí trên.

Kết quả, hai vị trí tại Km902+60 và Km902+H10 có sự trùng khớp giữa thông tin được cung cấp và thực địa, có cơ sở cao hơn để tiếp tục xác minh.