Xác định hai đội vào chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

Tối 24/10, giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 xác định hai đội góp mặt trong trận tranh chức vô địch là Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin. Hai đại diện lần lượt vượt qua Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An để giành quyền vào trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Ở trận bán kết đầu tiên, Hà Nội Tasco Auto tạo bất ngờ khi đánh bại Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ số 3-0, lần lượt 25-21, 25-22 và 25-17. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Hóa chất Đức Giang Lào Cai đứng đầu bảng xếp hạng sau hai giai đoạn vòng bảng, trong khi Hà Nội Tasco Auto từng trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp.

Hà Nội Tasco Auto giành quyền vào trận chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Ảnh: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội bóng Thủ đô thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, duy trì hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Sự trở lại của ngoại binh Brankica Mihajlovic giúp Hà Nội Tasco Auto gia tăng sức mạnh trên hàng công. Bên cạnh đó, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thanh Thúy cũng đóng góp quan trọng vào chiến thắng.

Set đầu tiên diễn ra cân bằng, nhưng Hà Nội Tasco Auto đã tận dụng tốt thời điểm quyết định để ghi liền bốn điểm, khép lại set đấu với tỷ số 25-21. Sang set hai, đội bóng Thủ đô tiếp tục duy trì sự tập trung, vượt qua những nỗ lực bám đuổi của đối thủ để thắng 25-22. Đến set ba, Hà Nội Tasco Auto hoàn toàn chiếm ưu thế, giành chiến thắng 25-17.

Kết quả này giúp Hà Nội Tasco Auto lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải vô địch quốc gia, ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Ở trận bán kết còn lại, Binh chủng Thông tin vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0, lần lượt 25-20, 25-23 và 25-23. Đội bóng áo lính nhập cuộc chủ động, giành chiến thắng trong set đầu tiên trước khi thể hiện bản lĩnh ở hai set tiếp theo, đặc biệt trong những thời điểm quyết định.

VTV Bình Điền Long An gặp bất lợi khi thiếu chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người đang thi đấu tại Nhật Bản. Khó khăn tiếp tục gia tăng khi đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh gặp chấn thương và phải rời sân trong set hai. Chiến thắng giúp Binh chủng Thông tin lần đầu trở lại chung kết sau 5 năm.

Trận chung kết giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin diễn ra lúc 19h30 ngày 25/10 tại Vĩnh Long. Trước đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An trong trận tranh hạng ba lúc 17h cùng ngày.