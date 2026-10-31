Xác định hai đội vào chung kết bóng chuyền nam Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai

Các trận bán kết môn bóng chuyền nam diễn ra sôi nổi, kịch tính.

Ở trận bán kết thứ nhất, cụm xã Lục Yên thắng cụm xã Văn Chấn với tỷ số 3-0. Tại trận bán kết thứ hai, đội Sở Giáo dục và Đào tạo vượt qua cụm phường Yên Bái với tỷ số 3-1. Như vậy, cụm xã Lục Yên và đội Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tranh chức vô địch bóng chuyền nam.

Đội Sở Giáo dục và Đào tạo (áo xanh) giành chiến thắng 3-1 trước cụm phường Yên Bái, giành quyền vào chung kết môn bóng chuyền nam.

Cùng thời điểm, các môn điền kinh, bóng bàn, đá cầu, cầu lông và pickleball diễn ra những nội dung chung kết cuối cùng.

Kết thúc buổi sáng, 5 trong 6 môn thi đấu giai đoạn 2 đã hoàn thành các nội dung tranh tài. Ban Tổ chức trao 37 bộ huy chương; trong đó, điền kinh có 9 bộ, pickleball, bóng bàn, cầu lông và đá cầu mỗi môn có 7 bộ.

Các vận động viên bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội với quyết tâm giành thành tích cao.

Ban Tổ chức trao 37 bộ huy chương trong sáng 31/10.

Chiều cùng ngày, sau trận chung kết bóng chuyền nam, Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ bế mạc, trao giải các nội dung bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và giải toàn đoàn, khép lại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.