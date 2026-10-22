Xác định hai cặp bán kết bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia các CLB 2026

Chiều 22/10, các trận đấu cuối giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 diễn ra tại Vĩnh Long, qua đó xác định thứ hạng của 4 đội dẫn đầu và hai cặp đấu bán kết tranh vé vào chung kết.

Theo đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ đối đầu Hà Nội Tasco Auto ở trận bán kết đầu tiên, diễn ra lúc 14h30 ngày 24/10. Cặp đấu còn lại giữa Binh chủng Thông tin và đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An bắt đầu lúc 19h30 cùng ngày.

Ở lượt trận chiều 22/10, Hà Nội Tasco Auto bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước Geleximco Hưng Yên. Dù đối thủ đứng cuối bảng và chưa có chiến thắng nào trước cuộc đối đầu này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn không thể giành kết quả thuận lợi. Trận thua khiến đại diện Thủ đô kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ tư.

Hoá chất Đức Giang Lào Cai dẫn đầu bảng xếp hạng ở giai đoạn 2. (Ảnh: VFV)

Đáng chú ý, Hà Nội Tasco Auto từng khởi đầu giải đấu ấn tượng với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, phong độ của đội sa sút rõ rệt trong giai đoạn hai khi để thua 5 trong 7 trận. Sau 14 lượt đấu, Hà Nội có thành tích 9 thắng, 5 thua và phải chạm trán đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Hóa chất Đức Giang Lào Cai tại bán kết.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai duy trì phong độ ổn định và sớm bảo đảm ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà đánh bại Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 3-0 ở lượt đấu cuối, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận bán kết với Hà Nội Tasco Auto.

Cuộc tái đấu giữa Hóa chất Đức Giang và Hà Nội Tasco Auto được dự báo sẽ mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Đội bóng Thủ đô có cơ hội đòi lại món nợ thất bại ở vòng bảng, song cần cải thiện đáng kể phong độ nếu muốn vượt qua đối thủ đang dẫn đầu giải.

Ở trận đấu còn lại, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước VTV Bình Điền Long An. Kết quả này giúp đội bóng áo lính vươn lên vị trí thứ hai, trong khi đại diện Long An đứng thứ ba.

Hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau tại bán kết ngày 24/10. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bóng chuyền nữ Việt Nam, từng nhiều lần cạnh tranh danh hiệu ở các giải đấu quốc nội.

VTV Bình Điền Long An hiện là đương kim vô địch và đang hướng tới mục tiêu đăng quang lần thứ ba liên tiếp. Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cần nhanh chóng điều chỉnh sau thất bại trước chính Binh chủng Thông tin để chuẩn bị cho trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, giải cũng xác định hai cặp đấu phân hạng gồm LP Bank Ninh Bình gặp Geleximco Hưng Yên và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đối đầu với Ngân hàng Công Thương. Các đội sẽ nghỉ thi đấu ngày 23/10 trước khi bước vào loạt trận bán kết và phân hạng trong hai ngày 24 và 25/10.