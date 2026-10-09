Xã Thăng Bình xác định giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cuối năm 2026.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách của xã theo phân cấp lũy kế đạt 499,9 tỷ đồng, bằng 114,7% dự toán giao; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 342,4 tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán năm; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 103,2 tỷ đồng. Đối với đầu tư công, đến ngày 29-9, đã giải ngân hơn 103/168 tỷ đồng, đạt hơn 61%. Trong những tháng cuối năm 2026, xã Thăng Bình đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ về đầu tư công, thu ngân sách, đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Trong đó, đầu tư công là một trong những điểm cần tập trung cao nhất. Xác định triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đối với từng dự án, bảo đảm tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. "Dự án nào vướng thủ tục thì tập trung tháo gỡ thủ tục; vướng mặt bằng thì tập trung giải phóng mặt bằng; vướng hồ sơ, năng lực thực hiện hoặc phối hợp thì phải xác định rõ để xử lý. Không nên áp dụng một cách làm chung cho tất cả các dự án" -Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh.