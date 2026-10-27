Xác định giá vé xem tuyển Việt Nam ở sân Thiên Trường

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo kế hoạch phát hành vé cho các trận đấu diễn ra tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) từ ngày 11/11 đến 17/11. Vé được bán độc quyền trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU với 3 mệnh giá gồm 200.000, 300.000 và 400.000 đồng.

Đợt mở bán đầu tiên kéo dài từ 10h ngày 29/10 đến 20h30 ngày 1/11, áp dụng cho cả hai ngày thi đấu 11/11 và 17/11. Từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 6/11, ban tổ chức tiếp tục bán vé cho ngày thi đấu 17/11, hoặc đến khi hết vé.

Giải giao hữu quốc tế 2026 có sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 trước khi chạm trán Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Trận đấu còn lại giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan diễn ra vào ngày 14/11.

Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và thử nghiệm phương án chiến thuật trong đợt FIFA Days tháng 11. Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11 sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu.

Giải đấu cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Việc được thi đấu với hai đối thủ khác nhau giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá đội hình trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.