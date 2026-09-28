Xác định giá trị bồi thường khi thi công nút giao quốc lộ 14B - cầu Quảng Đà

Đoạn tuyến tiếp giáp giữa Dự án cầu Quảng Đà với Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B. Ảnh: TÚ QUỐC

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng cho biết, ngày 24/9, UBND xã Hoà Tiến chủ trì buổi làm việc giữa 9 hộ dân bị ảnh hưởng với đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Sở Xây dựng (chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư Dự án cầu Quảng Đà), đơn vị tư vấn quản lý dự án, các đơn vị bảo hiểm cùng hai nhà thầu thi công của hai dự án trên.

Tại buổi làm việc, người dân yêu cầu đơn vị bảo hiểm đánh giá, xác định khối lượng hư hỏng và lập dự toán bồi thường thiệt hại để thống nhất trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Nhằm tạo sự đồng thuận giúp dự án sớm thi công trở lại, Sở Xây dựng yêu cầu Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị tổn thất tài sản của 9 hộ dân tính đến thời điểm hiện tại.

Kết quả này phải được gửi cho chủ đầu tư trước ngày 28/9 để làm việc với các hộ dân, thống nhất phương án chi trả và bàn giao mặt bằng thi công phần móng, mặt đường còn lại của đoạn qua nút giao đường vào cầu Quảng Đà.

Nhà thầu thi công thảm cấp phối đá dăm, tiến hành lu tĩnh nền đường. Ảnh: TÚ QUỐC

Sở Xây dựng cho rằng đây là dự án trọng điểm với yêu cầu tiến độ gấp rút, được lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt. Do đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long cần khẩn trương thực hiện nội dung trên để đảm bảo tiến độ, đồng thời cử cán bộ theo dõi trực tiếp tại công trường nhằm kịp thời xử lý các vấn đề liên quan.

Sở Xây dựng cũng giao Tư vấn Quản lý dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (đại diện chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị bảo hiểm và đơn vị kiểm định độc lập tổ chức kiểm định, đánh giá hư hỏng, xác định giá trị tổn thất; làm việc cụ thể với từng hộ nhằm thống nhất mức độ thiệt hại và chi phí bồi thường để người dân đồng thuận cho tiếp tục thi công.

Trên công trường ngày 25/9, đại diện Tổ công tác triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (trực thuộc Sở Xây dựng) cho biết, trong khi chờ kết quả giám định của đơn vị bảo hiểm, chủ đầu tư đã chỉ đạo thảm cấp phối đá dăm và lu nền đường bằng lu tĩnh thay vì lu rung để tránh gây rung chấn, ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân.