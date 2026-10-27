Xác định giá trị bồi thường công trình bị phá dỡ khi thu hồi đất

Công ty cổ phần A là công ty nhà nước cổ phần hóa 49% năm 2005, cổ phần hóa 100% năm 2013, được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, thời hạn cho thuê đất 25 năm, thời hạn thuê đất còn lại 8 năm.

Trên đất hiện đang sử dụng các công trình nhà khách sạn 5 tầng, nhà phụ trợ 2 tầng, cửa hàng kinh doanh thương mại dịch vụ, hạ tầng phụ trợ... đều có giấy phép xây dựng đúng quy định. Do nằm trong quy hoạch, Nhà nước thực hiện thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2024 để tạo quỹ đất đấu giá, phải phá dỡ di dời toàn bộ các công trình.

Ông Bùi Quốc Việt (Hải Phòng) hỏi, khi bị thu hồi đất, các công trình nhà, hạ tầng kỹ thuật bị phá dỡ toàn bộ nêu trên được bồi thường theo giá trị xây dựng mới tương đương (điểm a khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai 2024), hay chỉ được bồi thường theo giá trị thực tế sau khi trừ khấu hao (điểm b khoản 2 Điều 102)?

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 3 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"3. Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân sự mà bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh doanh do Nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ".

Tại khoản 1 Điều 102 Luật Đất đai năm 2024 quy định về bồi thường đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải tháo dỡ hoặc phá dỡ khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"2. Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần thì được bồi thường thiệt hại như sau:

a) Đối với nhà, công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì được bồi thường thiệt hại theo thực tế".

Tại khoản 3 Điều 102 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành".

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác quy định tại điểm b khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai năm 2024.

Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định trường hợp nhà, công trình xây dựng khác, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tài sản khác là tài sản công thì sau khi tháo dỡ hoặc phá dỡ nhà, công trình, tài sản quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 102 Luật Đất đai năm 2024 nếu có vật tư, vật liệu, tài sản thu hồi còn sử dụng được thì xử lý bán.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật đất đai nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với cơ quan nông nghiệp và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.