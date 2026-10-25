Xác định được nghi phạm đốt ô tô đang đậu trên đường phố ở Huế

Hiện trường chiếc xe ô tô đậu ven đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, TP. Huế) bị hư hại. Ảnh: H.R

Ngày 25.10, đại diện UBND phường Thuận Hóa, TP. Huế cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cháy một phần xe ô tô giữa đêm khuya trên tuyến đường Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm này là một người đàn ông trú tại tỉnh Gia Lai. Qua xác minh, người này có những dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Hiện cơ quan chức năng chưa công khai danh tính của nghi phạm.

Cơ quan chức năng phường Thuận Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ thiệt hại của phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 24.10, người dân phát hiện một chiếc ô tô màu trắng đỗ ven đường Hà Nội (thuộc địa bàn phường Thuận Hóa) có dấu hiệu bị đốt.

Tại hiện trường, xe ô tô bị cháy ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải. Ngoài ra, một chiếc ô tô khác đỗ ngay phía sau cũng bị hư hỏng với nhiều vết trầy xước.

Nhận được thông tin, lực lượng công an phường đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và người liên quan.