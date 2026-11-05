Xác định được một số thông tin hài cốt liệt sĩ vừa quy tập, an táng tại Khe Sanh, Quảng Trị

Từ ngày 23 đến 25-7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ tại đồi Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập; ngày 7-8, đơn vị tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ruộng, xã Khe Sanh; ngày 11-9, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh; ngày 21-10, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, thôn Cuôi Tri, xã Hướng Lập. Từ ngày 30-10 đến 2-11, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại đồi Khe Cụt, khối 3A, xã Khe Sanh.

Các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Quá trình tìm kiếm, phát hiện nhiều di vật được chôn cùng các hài cốt liệt sĩ như tăng, võng dù, đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện và các lọ thủy tinh chứa những mảnh giấy có dòng chữ đã phai mờ, có thể là thông tin về liệt sĩ.

Trong số di vật tìm thấy tại đồi Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, có 5 lọ thủy tinh được chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi phát hiện, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã gửi, đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành giám định, phục hồi thông tin. Tuy nhiên, do chịu tác động của môi trường trong thời gian dài khiến việc khôi phục thông tin gặp nhiều khó khăn.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định một lọ thủy tinh ghi đầy đủ thông tin của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, quê quán: Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng; nhập ngũ tháng 5-1970, hy sinh ngày 26-12-1970. 4 lọ còn lại chỉ xác định có 1 lọ nghi có chữ “Duy”, 1 lọ có chữ “Tấn”.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

14 hài cốt liệt sĩ được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Sau lễ an táng hài cốt liệt sĩ, đoàn công tác Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã đến kiểm tra, khảo sát tại khu vực đồi Khe Cụt, khối 3A, xã Khe Sanh - nơi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa tìm kiếm được 6 hài cốt liệt sĩ và hiện đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.