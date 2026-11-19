Theo Kế hoạch 71-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, trước ngày 20-11-2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế giai đoạn này.

Ngày 13-11-2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 123-KL/TW về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận 107-KL/TW và tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất xác định sản phẩm cốt lõi là hoàn thiện danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra; yêu cầu thực hiện khoa học, chặt chẽ, thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Trước đó, Kết luận 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế chỉ rõ: danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đã hình thành, nhưng phương pháp chưa thống nhất, dữ liệu phân tán, việc quản lý, sử dụng chưa hiệu quả.

Việc điều chỉnh số người khó đem lại chuyển biến nếu cách tổ chức công việc và phân định trách nhiệm vẫn chưa được khắc phục.

Nghị quyết 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nêu rõ: “Không vì một hoặc một số cá nhân mà đặt ra tổ chức, vị trí”.

Nếu lấy đội ngũ hiện có làm khuôn thiết kế công việc, rất dễ duy trì cơ cấu cũ, bố trí người không đúng sở trường, trong khi lĩnh vực cần năng lực mới lại thiếu người đáp ứng. Việc xác định vị trí phải tính đến nhiệm vụ mới phát sinh và năng lực tổ chức cần trong thời gian tới, tránh chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Trên cơ sở yêu cầu của từng vị trí, lựa chọn cán bộ phải coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, kết quả công việc, uy tín và triển vọng phát triển, không nặng về bằng cấp, thâm niên hay hồ sơ.

Việc sử dụng Hệ thống quản lý đánh giá cán bộ (KPI) để lượng hóa tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc là cần thiết, nhưng điểm số không thể thay thế đánh giá toàn diện cán bộ.

Nếu số lượng đầu việc và thời hạn chi phối kết quả xếp loại, người đảm nhận công việc dễ đo đếm có thể có lợi thế hơn người xử lý nhiệm vụ phức tạp, cần nghiên cứu sâu và phối hợp nhiều cơ quan.

Cách đánh giá thiên về số lượng, tốc độ cũng dễ khiến cán bộ ngại nhận nhiệm vụ khó. Vì vậy, đánh giá phải xét tính chất công việc, chất lượng sản phẩm, kết quả và tác động thực tế, đồng thời đặt trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực, điều kiện và độ khó.

Cách đánh giá này cũng phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 30-NQ/TW về kết hợp định tính với định lượng, không tuyệt đối hóa chỉ số hoặc thành tích nhất thời.

Xác định đúng vị trí vẫn chưa đủ nếu người đảm nhận thiếu kiến thức và năng lực tương ứng. Cán bộ phải nắm chắc lĩnh vực phụ trách, hiểu pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng phân tích, dự báo và xử lý tình huống.

Đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu từng vị trí và khoảng trống năng lực được nhận diện qua công việc, gắn học tập với thực tiễn, cập nhật kiến thức và tự học suốt đời.

Tổ chức cần có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách qua công việc; mỗi cán bộ phải chủ động hoàn thiện kiến thức và kỹ năng để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Rà soát vị trí việc làm không phải để tìm chỗ cho những người đang có, mà để xác định tổ chức cần làm việc gì, cần năng lực nào và lựa chọn người đáp ứng yêu cầu.

Khi vị trí việc làm phản ánh đúng nhiệm vụ, cán bộ được bố trí phù hợp và có đủ điều kiện hoàn thành công việc, bộ máy mới có thể vận hành thông suốt, giải quyết công việc đúng trách nhiệm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội.