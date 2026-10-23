Xác định đúng nhu cầu nhân lực, khối lượng công việc và yêu cầu năng lực từng vị trí

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ngay sau khi Trung ương ban hành các kết luận, hướng dẫn về vị trí việc làm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các điều kiện thực hiện trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; xây dựng kế hoạch, dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tham gia các hội nghị tập huấn của Trung ương.

Việc rà soát được triển khai theo 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đầu năm 2026, tỉnh đã ban hành 219 quyết định phê duyệt vị trí việc làm, tạo cơ sở kế thừa, cập nhật dữ liệu.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 23-10, tỉnh tiến hành kiểm thử tại 10 đơn vị đại diện nhằm kiểm tra phương pháp, bổ sung dữ liệu và xử lý các trường hợp trùng lặp.

Trước ngày 10-11, hoàn thành rà soát, kiểm tra, xác nhận và gửi bộ dữ liệu ban đầu; trước ngày 15-11, hoàn thành kiểm tra, đối chiếu, tinh chỉnh, chuẩn hóa dữ liệu; trước ngày 20-11, hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với nhân lực hiện có và xây dựng phương án biên chế.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Cơ sở dữ liệu vị trí việc làm phải hoàn thành trong năm 2026; tỉnh phấn đấu hoàn thành trước thời hạn Trung ương yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Việc rà soát phải làm rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, khối lượng công việc và yêu cầu năng lực của từng vị trí.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương đánh giá khả năng sắp xếp quy trình, kiêm nhiệm, dùng chung hoặc điều chuyển nhân lực trước khi đề xuất biên chế. Một vị trí việc làm không đồng nghĩa với một biên chế; mọi đề xuất tăng, giảm đều phải có căn cứ kiểm chứng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí lưu ý, việc đánh giá khối lượng công việc ở cấp xã sau sắp xếp phải bảo đảm thực chất, gắn với đặc điểm địa bàn, phạm vi phục vụ và điều kiện thực hiện. Lĩnh vực giáo dục, y tế cần căn cứ định mức chuyên ngành, quy mô phục vụ và mức độ tự chủ, tránh áp dụng cách tính cơ học.

Nhấn mạnh yêu cầu về kỷ luật dữ liệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu số liệu phải có nguồn, có người xác nhận; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hồ sơ, không khoán trắng cho bộ phận tham mưu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao khẩn trương hoàn thiện văn bản, thống nhất hướng dẫn, theo dõi và cảnh báo tiến độ. Việc kiểm thử phải được tiến hành đồng thời với triển khai trên diện rộng, không chờ hoàn thành làm điểm mới thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, kết quả rà soát phải phục vụ thiết thực công tác quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, bảo đảm hoạt động thông suốt và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.