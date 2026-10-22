Xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị nghe đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; đồng chí Trần Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Điều lệ tập huấn, trao đổi những vướng mắc liên quan Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về những nội dung về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; tập huấn rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; làm rõ công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực đối với người đảm nhận từng vị trí; tập huấn sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong bộ excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

Các đại biểu trao đổi, cung cấp kết quả việc tiếp nhận, chuẩn hóa, kiểm chứng theo phạm vi dữ liệu đã thu thập và tổng hợp cơ sở dữ liệu; xác định rõ dữ liệu đã xác nhận, dữ liệu cần kiểm chứng và nội dung chưa có, chưa đủ căn cứ để tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị trong năm 2026, bảo đảm có nguồn gốc, khả năng liên kết, cập nhật và khai thác.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; chia sẻ những khó khăn của đội ngũ cán bộ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của vị trí việc làm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu: Khái niệm, phương pháp chung phải thống nhất; phù hợp tính chất công việc từng khối, từng cấp; không thể áp một danh mục hay một định mức nhân lực cho tất cả.

Nêu rõ những khó khăn, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, nhiệm vụ và thẩm quyền giữa các cấp đã điều chỉnh nhưng vị trí việc làm, quy trình và nguồn lực có nơi chưa theo kịp. Vấn đề đặt ra là: nhiệm vụ đã giao đúng nơi chưa; thẩm quyền quyết định, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu đã đi cùng nhiệm vụ chưa; vị trí việc làm ở cả nơi giao và nơi nhận đã được điều chỉnh tương ứng chưa?

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong kết luận và hướng dẫn, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: Đội ngũ cán bộ cần xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm, xuất phát từ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, mục tiêu, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế, tiếp đến là định hướng cải cách chính sách tiền lương.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý: Quá trình triển khai cần kế thừa kết quả, dữ liệu, danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực đã có, còn phù hợp và đã được kiểm chứng; tập trung rà soát thực chất, đề xuất điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ vị trí không còn phù hợp, bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền. Thống nhất phương pháp, tiêu chí và dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị; vận dụng phù hợp tính chất công việc, đặc thù từng khối, ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, mỗi cơ quan phải có hai danh mục: Danh mục vị trí việc làm, nêu rõ số vị trí giữ nguyên, điều chỉnh, tích hợp, đề nghị bổ sung, kèm nhiệm vụ, sản phẩm và yêu cầu năng lực; Danh mục nhiệm vụ giao thoa, thủ tục bất hợp lý, dữ liệu chưa liên thông, văn bản cần sửa, ghi rõ cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị, sản phẩm và thời hạn xử lý. Đối với vị trí tham mưu, thống kê riêng số văn bản phải nghiên cứu, số sản phẩm chủ trì và phối hợp, tần suất, mức độ phức tạp, nhưng đánh giá nhu cầu trên toàn bộ yêu cầu công việc, tránh chạy theo số lượng văn bản.

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thực hiện đúng tiến độ, giao sản phẩm và kiểm chứng đến từng đầu mối. Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp trước 25/11, hoàn thiện hồ sơ trước 30/11 để thực hiện quy trình báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

Kết quả cuối năm phải có 4 sản phẩm gồm: Danh mục vị trí việc làm chuẩn gắn nhiệm vụ, sản phẩm, năng lực; Cơ sở dữ liệu có nguồn, trạng thái kiểm chứng, người xác nhận; Nhu cầu nhân lực và phương án biên chế riêng từng năm 2027-2031, có giải trình; Danh mục bất cập về nhiệm vụ, thẩm quyền, văn bản và kiến nghị xử lý. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, các đầu mối quản lý biên chế hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định theo thẩm quyền; từ tháng 10/2026 báo cáo tiến độ hằng tháng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý: Tài liệu tập huấn, nội dung giải đáp, cùng các câu hỏi, cách làm hay, hiệu quả sẽ được công khai, cập nhật thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để thống nhất nghiên cứu, thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng. Thực hiện nghiêm lộ trình, các mốc tiến độ đã xác định; bảo đảm chất lượng từng bước, không để chậm trễ ở khâu trước ảnh hưởng đến khâu sau.