Xác định đơn vị quản lý hố ga liên quan vụ nam sinh tử vong ở Hà Nội

UBND phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) vừa có báo cáo chính thức về vụ tai nạn khiến một nam sinh rơi xuống hố ga tử vong, trong đó xác định rõ các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và duy tu hệ thống thoát nước.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra sự việc có mặt đường xuống cấp và thường xuyên ngập khi mưa lớn. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp.

Theo báo cáo từ UBND phường Đông Ngạc, vị trí hố ga xảy ra tai nạn nằm trên hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Qua rà soát, chính quyền địa phương xác định, đơn vị quản lý hệ thống thoát nước: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội).

Đơn vị duy tu, duy trì rãnh thoát nước: Liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc - Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp cùng các đơn vị quản lý và duy tu tiến hành xử lý khẩn cấp vị trí hố ga gặp sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Khoảng 10h ngày 17/9/2026, địa phương nhận tin phản ánh về chiếc xe máy Wave màu xanh đen (BKS 18F5-5540) bị đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nêu trên nhưng không thấy người điều khiển.

UBND phường Đông Ngạc cùng Công an phường và các lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, phong tỏa khu vực và triển khai các biện pháp tìm kiếm. Kết quả rà soát xác định chiếc xe do ông N.Đ.S. (sinh năm 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Bình) đứng tên, giao cho con trai là anh N.Đ.S. (sinh năm 2008), hiện là sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sử dụng.

Đến khoảng 11h20 ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại cửa phai sông Nhuệ (điểm cuối của tuyến thoát nước) trên địa bàn phường Thượng Cát.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Đông Ngạc đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Tại buổi làm việc, đại diện gia đình nạn nhân bày tỏ nguyện vọng không thực hiện khám nghiệm tử thi, đề nghị hạn chế đăng tải thông tin liên quan và mong muốn được hỗ trợ hoàn tất nhanh thủ tục pháp lý để đưa nạn nhân về quê mai táng.

Đảng ủy và chính quyền phường Đông Ngạc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết thủ tục theo nguyện vọng của gia đình. Đến 15h ngày 18/9/2026, thi thể nam sinh đã được bàn giao cho gia đình đưa về Ninh Bình lo hậu sự.