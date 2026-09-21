Xác định đơn vị duy tu hệ thống thoát nước nơi nam sinh tử vong

Ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội), vừa ký báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về vụ nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống nước tại tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Hiện trường vụ nam sinh mất tích và tử vong.

Theo báo cáo của UBND phường Đông Ngạc, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố thuộc Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị quản lý hệ thống thoát nước.

Trong khi đó, Liên danh Công ty cổ phần đô thị Việt Úc - Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 là đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực này.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng trưa 17/9, em N.Đ.S. (quê tỉnh Ninh Bình), sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên.

Khi đi qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này ngập sâu và ít người qua lại nên không có người phát hiện để ứng cứu.

Sau đó, khi nước rút, người dân phát hiện một xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) nằm tại khu vực miệng cống và báo cơ quan chức năng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí nạn nhân bị ngã hơn 1 km.

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Cùng với đó, UBND phường Đông Ngạc được yêu cầu có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực.

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