Xác định đội tuyển thay thế U17 Mỹ tại World Cup 2026

U17 CH Dominica thay thế U17 Mỹ dự World Cup 2026.

Theo thông báo từ FIFA, U17 CH Dominica sẽ được xếp vào bảng J, nơi có sự góp mặt của U17 Montenegro, U17 Chile và U17 Algeria. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng với đại diện vùng Caribe, nhất là khi họ chưa từng góp mặt tại sân chơi U17 World Cup.

Việc U17 CH Dominica được lựa chọn không nằm ngoài dự đoán. Tại vòng loại U17 CONCACAF 2026, đội bóng này từng nằm cùng bảng với U17 Mỹ và giành được 7 điểm, bằng với đối thủ nhưng phải xếp thứ hai do kém chỉ số phụ.

Theo thể thức vòng loại khu vực CONCACAF, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự trực tiếp U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, sau khi U17 Mỹ rút lui, FIFA đã lựa chọn U17 CH Dominica làm phương án thay thế, dựa trên thành tích tại vòng loại khu vực.

Sự góp mặt của đại diện Caribe giúp U17 World Cup 2026 tiếp tục duy trì thể thức 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Theo quy định, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Với U17 CH Dominica, việc lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới là dấu mốc đáng nhớ. Dù vậy, đội bóng này sẽ phải đối mặt với không ít thách thức khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi các đối thủ tại bảng J đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng kể.

Mục tiêu cạnh tranh một trong những suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất được xem là hướng đi thực tế với U17 CH Dominica. Tuy nhiên, họ vẫn cần thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ như Montenegro, Chile và Algeria nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Trong khi đó, việc FIFA hoàn tất phương án thay thế U17 Mỹ cũng giúp các đội tuyển tham dự có thể tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị chuyên môn. Đáng chú ý, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng G, qua đó có vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Trong trường hợp không thể hoàn thành mục tiêu này, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Việc xác định đầy đủ 48 đội tham dự giúp U17 Việt Nam có cái nhìn rõ ràng hơn về cục diện giải đấu. Đây cũng là cơ sở để Ban huấn luyện xây dựng những phương án chiến thuật phù hợp, hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup.

U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu, sau khi vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026.