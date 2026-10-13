Xác định đối thủ, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tháng 11/2026

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải giao hữu quốc tế trong quãng thời gian FIFA Days tháng 11/2026 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) gồm các đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu này hướng tới sự chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Đội tuyển Việt Nam sắp dự giải giao hữu trên sân nhà.

Trong giai đoạn này, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự khi Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, hai cầu thủ nhập tịch khác là Đỗ Phi Long và Olaha Mạnh Đức đều chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Thêm vào đó, thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải đánh giá lại chất lượng của nhiều cầu thủ, trong đó có nhóm Việt kiều.

Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE hay Yemen - những đối thủ còn được đánh giá cao hơn các đội tuyển vừa dự giải Đông Nam Á. Áp lực thành tích với đội tuyển Việt Nam cao hơn nhiều.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các nhân tố mới, thậm chí là một số cựu binh đã lâu vắng mặt ở đội tuyển quốc gia.