Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết ASIAD 2026

Sau hiệp 1 thi đấu thận trọng, U23 Hàn Quốc dần kiểm soát thế trận và tạo sức ép nhờ khả năng tổ chức tấn công ở hai biên. Phút 22, Yang Minhyeok có cơ hội trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Al Ruwaili.

U23 Hàn Quốc (phải) từng thua U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Đến phút 39, hàng thủ U23 Saudi Arabia tiếp tục thoát hiểm khi một cú dứt điểm của U23 Hàn Quốc bị phá ngay trước vạch cầu môn. Trước đó, U23 Saudi Arabia cũng suýt mở tỷ số với cú đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang ở phút 14.

Sau giờ nghỉ, U23 Hàn Quốc tăng tốc và tạo khác biệt. Phút 67, từ quả đá phạt bên cánh trái, Shin Min Ha bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số.

Chỉ hai phút sau, Kim Myung Jun tiếp tục ghi bàn bằng cú đánh đầu sau đường tạt từ cánh trái, nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước, U23 Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng và bảo toàn chiến thắng.

Kết quả này đưa U23 Hàn Quốc vào tứ kết với ngôi đầu bảng D, gặp U23 Việt Nam, đội đứng nhì bảng C.

Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhất là sau thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, tấm vé tứ kết cũng mở ra cơ hội để U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh trước một đối thủ hàng đầu châu lục.